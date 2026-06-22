¿Qué le pasó a Luis de Alba? Este es su estado de salud | VIDEO

¿Qué le pasó a Luis de Alba? Este es su estado de salud

El comediante Luis de Alba conocido por personajes como ‘Pirruris’ encendió las alarmas este fin de semana, después de que se revelaron imágenes de las fuertes lesiones en su rostro después de haber sufrido un accidente.

¿Qué le pasó a Luis de Alba?

La salud del actor se vio comprometida al grado que tuvo que ser hospitalizado, algo que él mismo reveló al decir en sus redes sociales: “¿Qué dijeron? ‘Es Ricky Martín disfrazado de negrito’. Para nada, soy el Pirruris, saludándolos con cariño. Estoy haciendo esto para que sepan que tuve un accidente”, dijo.

A pesar de lo aparatoso de las lesiones, Luis de Alba aclaró que se encuentra en buen estado y por lo tanto, dejó ver que sus seguidores no deben preocuparse demasiado sobre su estado de salud.

“Tuve un accidente, entonces me trajeron al hospital donde estoy ahorita, pero afortunadamente no me pasó nada más que golpes”, afirmó de manera contundente mientras mostraba su rostro lleno de moretones.

Cabe mencionar que se desconoce qué le pasó exactamente al famoso y cómo se hizo esos moretones, pues no explicó qué tipo de accidente tuvo. En el video, podemos ver que los moretones cubren la mita de su frente, el costado de su cabeza y la mayor parte de los ojos.

El histrión desmintió las especulaciones de que se encontraba muy grave: “”Ya me andaban hasta matando, que está gravísimo. No es cierto, estoy perfecto", señaló y hasta bromeó “ya no voy a ser el comediante, el Pirrurris. Ahora voy a ser el luchador, el Mapache Atómico”.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el famoso se encuentra hospitalizado o que tiene un accidente con el que su rostro ha quedado lesionado, pues ya en 2023 había contado que por un percance, tenía el rostro herido.

“Hoy en la mañana prendí la luz y ya ando medio güey, me resbalé y no había luz, no supe ni donde caí, pero fui a caer en la esquina del buró con esta madre, me salió sangre y la chin… y yo no sabía ni donde andaba y luego me quería pagar y ¡bolas! La otra pierna, la que está jodida, la otra, pero bueno, ya ni hablar”, contó Luis de Alba en el video de ese entonces.

Se desconoce si el comediante volvió a tener un accidente doméstico o por el contrario, se trató de algo más.

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