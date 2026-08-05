GRTSCH abre la batalla por la igualdad musical

LA MÚSICA puede ser una forma de transformar las heridas en arte. Así lo demuestra GRTSCH con XXI: Monomita, su segundo álbum de estudio, un proyecto en el que convierte su diagnóstico de trastorno bipolar en el eje de una historia de resiliencia y que, además, reúne una de las colaboraciones más importantes de su carrera junto a Mon Laferte. El disco llegará al escenario el próximo 24 de septiembre, con un espectáculo especial en el Lunario del Auditorio Nacional.

En entrevista con La Razón, la cantante explicó que decidió hablar sobre su condición desde una perspectiva distinta. “Estoy diagnosticada con trastorno bipolar, pero quiero contar esta historia no desde el papel de víctima, sino desde el de una heroína que ha logrado superar muchos obstáculos”, afirmó.

Detalló que XXI: Monomita toma como inspiración el concepto de El viaje del héroe, de Joseph Campbell, pero llevado a una visión femenina. “Quise llamarlo Monomita porque me considero la heroína de mi propia historia”, señaló. Esa narrativa también se refleja en “TRRRMOTO”, el sencillo principal del álbum, que mezcla reguetón experimental, electrónica y sonidos latinoamericanos para representar la intensidad de los episodios maníacos.

Uno de los momentos más esperados del disco será la participación de Mon Laferte, una colaboración que, aseguró, tiene un significado especial por la admiración y amistad que las une desde hace años.

“Ella representa muchísimo para todas las mujeres en la industria. Ha abierto puertas dentro de la música alternativa y que esté en mi álbum significa una validación artística muy importante para mí. Nos conocimos luchando por el mismo sueño y hoy compartir esta canción es muy emocionante”, expresó.

Más allá del disco, GRTSCH consideró que el mayor reto es abrir espacios para las mujeres dentro de la industria musical, especialmente en áreas como la producción, la ingeniería de audio y la composición.

“Tenemos que luchar para que haya más mujeres en los estudios de grabación y en todos los espacios. Quisiera abrir camino para las que vienen”, dijo.

También envió un mensaje a las jóvenes que desean dedicarse a la música.

“Nunca se confíen del talento; estudien, aprendan instrumentos, produzcan y rodéense de gente que las inspire”, dijo.