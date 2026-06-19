Tlaxcala construye CIES: previene emergencias de salud y ambiente

Tlaxcala avanza en la protección de sus habitantes con la construcción de un innovador Centro de Inteligencia en Salud (CIES). La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros supervisó recientemente los progresos de la primera etapa de esta obra, ubicada en la Ciudad de la Salud, en San Matías Tepetomatitlán, Apetatitlán.

Este proyecto busca fortalecer la capacidad del estado para prevenir, monitorear y responder eficazmente ante emergencias sanitarias y ambientales que afecten a la población.

El CIES se perfila como una herramienta fundamental para la seguridad y bienestar de los tlaxcaltecas. Su especialización abarca desde la detección temprana de desastres ambientales hasta el monitoreo en tiempo real de brotes epidemiológicos, además de coordinar la ocupación hospitalaria y los traslados de emergencia durante contingencias.

Tlaxcala apuesta por un Centro de Inteligencia en Salud ı Foto: Especial

La gobernadora Cuéllar Cisneros enfatizó la relevancia de este centro para la salud pública. “Este lugar será muy importante porque aquí vamos, de alguna manera, a atender todos los temas que puedan generarse y poder prevenir, sobre todo, muchos problemas de salud”, afirmó, subrayando el enfoque proactivo del proyecto.

Este esfuerzo no solo robustece la infraestructura sanitaria de Tlaxcala, sino que también posiciona al estado como un referente a nivel nacional. El secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, destacó que el CIES operará en coordinación con instituciones clave como la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (Propaet) y la Secretaría de Medio Ambiente (SMA).

“Tlaxcala marcará un precedente a nivel nacional”, señaló Zamudio Meneses, explicando que la colaboración se centrará en temas cruciales como la calidad del aire, el monitoreo de ríos y cuerpos de agua.

El objetivo es claro: “estar preparados ante una futura pandemia y atender cualquier eventualidad relacionada con inteligencia en salud y urgencias epidemiológicas”.

Tlaxcala apuesta por un Centro de Inteligencia en Salud ı Foto: Especial

La primera fase de la obra, actualmente en curso, incluye trabajos de movimiento de tierras, la edificación de muros de contención y el inicio de la cimentación, abarcando la estructura del sótano del inmueble.

Una vez concluido, el CIES ocupará un área total de 4 mil 304 metros cuadrados. Su diseño contempla un sótano, planta baja, tres niveles y azotea, complementado con áreas verdes y espacios administrativos funcionales. Este centro representa un paso significativo para Tlaxcala en la consolidación de un sistema de salud más resiliente y preparado para los desafíos del futuro.

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MSL