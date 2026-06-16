Invierten 1,918 mdp para transformar las calles y la seguridad de Tlaxcala capital.

Familias de Tlaxcala capital ahora transitan por calles renovadas y sienten mayor seguridad en sus colonias. La gobernadora LorenaCuéllar Cisneros entregó obras de pavimentación y mejora urbana, parte de una inversión histórica de 1,918 millones de pesos que transforma la vida de miles de tlaxcaltecas.

Durante una gira de trabajo, la mandataria entregó cinco proyectos en colonias y avenidas clave, con una inversión de 43.7 millones de pesos. Estas obras incluyen repavimentación, guarniciones, banquetas y mejoras en el drenaje pluvial, beneficiando a diversas comunidades de la capital.

La gobernadora Cuéllar Cisneros enfatizó: “Es una inversión histórica en Tlaxcala, con recursos del estado”. El presidente municipal, Alfonso Sánchez García, añadió: “Cuando los gobiernos trabajan coordinados, los resultados se ven en las calles y se sienten en la vida diaria de las familias”.

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Esta colaboración ha permitido concretar cerca de 200 obras de impacto social, incluyendo el C5i y la nueva Escuela de Policías, pilares de la Ciudad de la Seguridad. También se remodeló el Centro de Reinserción Social y se equipó el C2 municipal, fortaleciendo la paz social y la capacidad de respuesta.

Se anunciaron futuras construcciones como instituciones educativas, el Complejo Táctico de seguridad, el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, y las Ciudades de la Familia y de la Inclusión. Proyectos para el desarrollo económico y turístico incluyen un nuevo auditorio y la remodelación del Recinto Ferial.

El secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia, detalló que la inversión de más de 43 millones de pesos se destinó a la repavimentación de vialidades principales y mejoras en infraestructura básica en diversas zonas. La diputada local, Madaí Pérez Carrillo, concluyó que estas obras son el reflejo de un gobierno que atiende las demandas ciudadanas, consolidando el crecimiento y bienestar de la capital tlaxcalteca.

Las autoridades anunciaron la futura edificación de complejos tácticos, recintos feriales y centros especializados de justicia para la niñez. ı Foto: Especial.

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JVR