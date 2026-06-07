Desde Tlaxcala

La soberanía se defiende con honestidad: senadora Ana Lilia Rivera

Durante giras informativas la senadora afirmó que la transformación exige congruencia; ubicó a Claudia Sheinbaum al frente de una nueva etapa de independencia y justicia social

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera
La senadora Ana Lilia Rivera Rivera Foto: X @AnaLiliaRivra
Por:
Elizabeth Hernández

La defensa de la soberanía nacional requiere gobiernos honestos, cercanos a la población y comprometidos con el bienestar colectivo, afirmó la senadora Ana Lilia Rivera Rivera durante giras informativas en Teolocholco y Huamantla, Tlaxcala.

El mensaje de la legisladora tlaxcalteca colocó el tema más allá de la política exterior y de la protección de recursos estratégicos, al señalar que el servicio público también forma parte de esa responsabilidad cuando las autoridades destinan el presupuesto a reducir desigualdades y ampliar derechos.

A nivel nacional, Rivera destacó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien ubicó al frente de una nueva etapa de la transformación sustentada en la independencia, la justicia social y el fortalecimiento de las instituciones públicas.

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Para la senadora, el contexto internacional exige consolidar un proyecto de país que coloque a la población en el centro de las decisiones oficiales, ante presiones e intereses externos que buscan incidir en las determinaciones de los Estados nacionales.

Rivera expresó que “La soberanía también se defiende cuando el poder se ejerce con honestidad, cuando los recursos públicos se destinan al bienestar de la gente y cuando las autoridades mantienen un vínculo permanente con las comunidades. No puede haber transformación verdadera sin congruencia en el ejercicio del gobierno”.

Como parte de su planteamiento, la legisladora llamó a que los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo permanezcan como guía del servicio público, al considerarlos base de la confianza ciudadana y de la legitimidad del proyecto de transformación.

También sostuvo que la consolidación del gobierno encabezado por Sheinbaum requiere administraciones estatales y municipales sensibles a las necesidades sociales, con capacidad para responder mediante resultados concretos.

Rivera pidió preservar la esencia del movimiento transformador con una conducta pública ética y comprometida, al señalar que esa ruta permitirá a México fortalecer su soberanía frente a intentos de injerencia externa y avanzar hacia una nación más justa, democrática e independiente.

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LMCT

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