La soberanía se defiende con honestidad: senadora Ana Lilia Rivera

La defensa de la soberanía nacional requiere gobiernos honestos, cercanos a la población y comprometidos con el bienestar colectivo, afirmó la senadora Ana Lilia Rivera Rivera durante giras informativas en Teolocholco y Huamantla, Tlaxcala.

El mensaje de la legisladora tlaxcalteca colocó el tema más allá de la política exterior y de la protección de recursos estratégicos, al señalar que el servicio público también forma parte de esa responsabilidad cuando las autoridades destinan el presupuesto a reducir desigualdades y ampliar derechos.

A nivel nacional, Rivera destacó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien ubicó al frente de una nueva etapa de la transformación sustentada en la independencia, la justicia social y el fortalecimiento de las instituciones públicas.

Para la senadora, el contexto internacional exige consolidar un proyecto de país que coloque a la población en el centro de las decisiones oficiales, ante presiones e intereses externos que buscan incidir en las determinaciones de los Estados nacionales.

Siempre es un gusto regresar al valiente y heroico pueblo de #ContlaDeJuanCuamatzi, que a lo largo de los años ha sido un bastión de lucha social, participación y compromiso con las causas que buscan el bienestar de México. Mi profundo agradecimiento por el cariño con el que… pic.twitter.com/FXCeS6yj3V — Ana Lilia Rivera ✨ (@AnaLiliaRivra) June 7, 2026

Rivera expresó que “La soberanía también se defiende cuando el poder se ejerce con honestidad, cuando los recursos públicos se destinan al bienestar de la gente y cuando las autoridades mantienen un vínculo permanente con las comunidades. No puede haber transformación verdadera sin congruencia en el ejercicio del gobierno”.

Como parte de su planteamiento, la legisladora llamó a que los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo permanezcan como guía del servicio público, al considerarlos base de la confianza ciudadana y de la legitimidad del proyecto de transformación.

También sostuvo que la consolidación del gobierno encabezado por Sheinbaum requiere administraciones estatales y municipales sensibles a las necesidades sociales, con capacidad para responder mediante resultados concretos.

Rivera pidió preservar la esencia del movimiento transformador con una conducta pública ética y comprometida, al señalar que esa ruta permitirá a México fortalecer su soberanía frente a intentos de injerencia externa y avanzar hacia una nación más justa, democrática e independiente.

Este domingo seguimos caminando junto al pueblo, informando y escuchando sus voces, como lo ha convocado nuestra presidenta, @Claudiashein . 🇲🇽✨



Desde la colonia #Xicohténcatl, en #Huamantla, compartimos los avances que hoy transforman la vida de las familias mexicanas en… pic.twitter.com/ErO0Mk3ZHQ — Ana Lilia Rivera ✨ (@AnaLiliaRivra) June 7, 2026

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LMCT