Canciller cuestiona a políticos extranjeros que opinan sobre la soberanía de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuestionó que figuras políticas extranjeras visiten México para advertir sobre supuestas amenazas a la soberanía nacional, después de las declaraciones de la diputada española Cayetana Álvarez durante su estancia en el país.

Roberto Velasco Álvarez, canciller y titular de la dependencia, afirmó que se ha vuelto frecuente que esos visitantes pretendan decirles a los mexicanos “quiénes somos”.

Velasco Álvarez vinculó esos comentarios con una práctica que, dijo, se ha vuelto frecuente entre figuras políticas de España. En su respuesta mencionó a Isabel Díaz Ayuso y a Cayetana Álvarez, a quienes ubicó dentro de esa línea de pronunciamientos sobre la realidad mexicana.

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La postura surgió durante la conferencia conjunta que encabezó con el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, tras la tercera sesión plenaria de la Comisión Binacional México-Alemania. A pregunta expresa, Velasco agradeció la mención que Cayetana Álvarez hizo de él en uno de sus discursos.

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores ı Foto: Cuartoscuro

El canciller cuestionó que visitantes extranjeros describen a México como un país peligroso y, al mismo tiempo, viajen de forma continua al territorio nacional. “Visitan nuestro país, lo disfrutan, dan conferencias y yo creo que eso habla muy bien de México”, dijo.

Durante su intervención, Velasco afirmó que la soberanía mexicana debe entenderse desde una dimensión histórica previa a 1521. El canciller sostuvo que ese concepto proviene de culturas milenarias que permanecen vivas y conservan tradiciones de miles de años.

Velasco llevó la respuesta al terreno histórico y contrastó ese discurso con el desarrollo de las culturas originarias antes de 1521. “Vemos con una sonrisa esta idea de que se vino aquí a avanzar la civilización durante la conquista”, expresó, al señalar que en el territorio ya existían conocimientos en arquitectura, astronomía, matemáticas, calendarios y organización urbana.

El funcionario señaló que esos elementos forman parte de la identidad nacional y del orgullo de México.

También cuestionó el uso del concepto de libertad en esos discursos. Velasco dijo que se trata de una visión sesgada cuando no incluye, por ejemplo, la libertad de las personas para decidir sobre su cuerpo ni la posibilidad de salir de la pobreza.

El canciller afirmó que la soberanía no representa una idea menor para el gobierno mexicano. “No es algo que simplemente estemos defendiendo, es un concepto que siempre va a seguir en pie para nosotros”, declaró.

Para Velasco, México mantiene apertura al diálogo y al entendimiento con figuras extranjeras que visitan el país. El funcionario afirmó que tanto Cayetana Álvarez como Isabel Díaz Ayuso serán bienvenidas cada vez que deseen acudir a México para dar conferencias.

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MSL