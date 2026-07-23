Falso que México incumpla Tratado de Aguas con EU, sostiene Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que México no ha incumplido con el Tratado de Aguas de 1944 que se suscribió con Estados Unidos, como lo acusó ayer el representante comercial de la unión americana, Jamieson Greer, para afirmar que si no había colaboración en esta materia, entonces sería “difícil” aceptar la revisión o renovación del tratado comercial norteamericano, el T-MEC.

Durante una comparecencia ante el Senado estadounidense, antes de viajar a México para la ronda de revisión que emprenderán junto al tercer socio, Canadá, Greer dejó ver que la revisión del Tratado trilateral estaría condicionado a otros puntos como el tratado de aguas con México y la seguridad fronteriza.

Consultada durante la conferencia matutina, la mandataria federal aseguró que es falso que su gobierno incumpla con el convenio de aguas e incluso manifestó una expectativa de una mejor ejecución del mismo por el pronóstico de lluvias abundantes que hay para este año.

“Sí, es muy importante, porque ayer él estuvo en el Congreso o en el senado, y ahí senadores de Texas, creo, no sé si fue al Senado o al Congreso. En el Senado le plantearon que no estamos cumpliendo con la cuota del agua, eso es falso, estamos cumpliendo perfectamente. Hay total acuerdo con Estados Unidos, y este año esperamos que llueva más, pues, todavía se va a cumplir”, declaró.

En el marco de la visita de Greer, a quien recibirá esta mañana en Palacio Nacional, dijo que sí se abordarán temas comerciales, pero lo que tiene que ver con seguridad y otros rubros se atienden en las mesas de coordinación respectivas y acordadas con el gobierno estadounidense.

“O sea, no hay ningún problema en este momento con el tema del agua. Bueno, no no se trata de contestar a cada una de las de los temas que plantea él. Lo que vamos a ver es el tema comercial, el tema de seguridad y otros temas lo vemos a través de las otras mesas de coordinación que tenemos con Estados Unidos”, dijo.

Frente a la incertidumbre provocada por las decisiones que pudiera tomar la administración de Donald Trump, ahora que prevé imponer aranceles a más de medio centenar de países, la Presidenta comentó que lo que México hará es buscar las mejores condiciones.

“Nosotros no sabemos exactamente lo que va a hacer Estados Unidos. Lo que hacemos es nuestro mejor trabajo para poder encontrar las mejores condiciones para nuestro país. Ustedes saben que Estados Unidos, de manera unilateral, decidió poner aranceles a todo el mundo. Ahora vienen este ronda de aranceles en el 301. No sabemos exactamente en qué condición estará México. Lo que sí les puedo decir es que hemos hecho todo lo humanamente posible para que México tenga las mejores condiciones posibles, y siempre con, defendiendo, pues, los intereses del país”, sostuvo.

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FGR