Ariadna Montiel respalda carta de López Obrador y llama a defender la soberanía nacional

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, expresó su respaldo a la carta difundida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que el proyecto de la Cuarta Transformación enfrenta un momento decisivo para la defensa de la soberanía nacional.

A través de sus redes sociales, Montiel afirmó que el movimiento encabezado por López Obrador impulsó un cambio de régimen mediante la vía democrática y pacífica, demostrando que la corrupción puede combatirse cuando existe organización popular.

“Por la vía democrática y pacífica, con López Obrador iniciamos un cambio de régimen que demostró que la corrupción no es invencible cuando el pueblo se organiza”, señaló.

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Por la vía democrática y pacífica, con @lopezobrador_ iniciamos un cambio de régimen que demostró que la corrupción no es invencible cuando el pueblo se organiza.



Él tuvo la sensibilidad de recoger los sentimientos del pueblo y fundar el Humanismo Mexicano. Con hechos, demostró… — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) June 4, 2026

La líder morenista destacó que el exmandatario sentó las bases del Humanismo Mexicano y gobernó con honestidad, impulsando una política de redistribución de la riqueza en beneficio de los sectores más vulnerables.

Asimismo, refrendó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que su gobierno representa la continuidad de un proyecto de nación respaldado por más de 36 millones de votos.

“Su llegada como la primera mujer Presidenta de México es una hazaña colectiva”, sostuvo.

Montiel aseguró que la administración federal mantiene el compromiso de profundizar la transformación del país, fortalecer el bienestar social y defender la soberanía nacional frente a presiones externas.

En ese contexto, advirtió que México vive un momento de definiciones políticas.

“Hoy lo que está en juego es tener una patria con bienestar o el régimen de corrupción y privilegios que, ante su debacle electoral, busca que otros países decidan por el nuestro”, afirmó.

La dirigente nacional de Morena sostuvo que existe una disyuntiva entre quienes defienden la soberanía nacional y quienes, dijo, pretenden favorecer intereses ajenos al país.

“Estos son tiempos de definiciones: se está con los defensores de la patria o con los traidores”, expresó.

Finalmente, retomó una de las frases destacadas de la carta de López Obrador al subrayar que “quien no quiere a su patria, no quiere a su madre”.

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MSL