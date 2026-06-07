Este fin de semana

Morena arranca con 54 Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía

Este domingo se realizaron 23 asambleas más en distintos municipios del país

Asambleas informativas de Morena, el domingo 7 de junio de 2026.
Asambleas informativas de Morena, el domingo 7 de junio de 2026. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

Al atender el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este fin de semana arrancaron formalmente las Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía en 31 entidades del país con 54 reuniones.

Frente a lo que Morena considera intentos de injerencia extranjera y una campaña mediática de desinformación orquestada por la derecha, el pueblo acudió a diversas plazas públicas del país para sostener que “en México, el pueblo manda”.

Asambleas informativas de Morena, el domingo 7 de junio de 2026.
Asambleas informativas de Morena, el domingo 7 de junio de 2026. ı Foto: Cortesía

Morena hizo un llamado a la ciudadanía a salir a las plazas para respaldar el proyecto de Claudia Sheinbaum, como que entre 2019 y 2025, 13.5 millones de personas salieron de la pobreza; la estrategia de seguridad ha reducido los homicidios dolosos en un 49 por ciento y se ha invertido un presupuesto histórico en programas sociales.

TE RECOMENDAMOS:
Aspecto del Senado de la República.
Agenda histórica en náhuatl

Senado revisará nombramientos diplomáticos esta semana

“Desde Morena, convocamos a consolidar la organización permanente mediante asambleas y círculos de estudio para concientizar a la ciudadanía casa por casa”, invitó el partido.

Asambleas informativas de Morena, el domingo 7 de junio de 2026.
Asambleas informativas de Morena, el domingo 7 de junio de 2026. ı Foto: Cortesía

Asambleas realizadas este sábado 6 de junio:

  • Aguascalientes — San José de Gracia
  • Baja California — San Felipe
  • Baja California Sur — Loreto
  • Campeche — Palizada
  • Chiapas — Sunuapa
  • Chihuahua — Maguarichi
  • Ciudad de México — Milpa Alta
  • Colima — Ixtlahuacán
  • Durango — San Pedro del Gallo
  • Guanajuato — Atarjea
  • Guerrero — Florencio Villarreal
  • Hidalgo — Juárez Hidalgo
  • Jalisco — Techaluta de Montenegro
  • Estado de México — Otzolotepec
  • Michoacán — Aporo
  • Morelos — Hueyapan
  • Nayarit — San Pedro Lagunillas
  • Nuevo León — Higueras
  • Oaxaca — Santa Magdalena Jicotlán
  • Puebla — San Miguel Ixitlán
  • Querétaro — San Joaquín
  • Quintana Roo — Lázaro Cárdenas
  • San Luis Potosí — Armadillo de los Infante
  • Sinaloa — Juan José Ríos
  • Sonora — Oquitoa
  • Tabasco — Jonuta
  • Tamaulipas — San Nicolás
  • Tlaxcala — Apizaco
  • Veracruz — Landero y Coss
  • Yucatán — Quintana Roo
  • Zacatecas — Susticacán
Asambleas informativas de Morena, el domingo 7 de junio de 2026.
Asambleas informativas de Morena, el domingo 7 de junio de 2026. ı Foto: Cortesía

Asambleas realizadas este domingo 7 de junio:

  • Chiapas — Capitán Luis Ángel Vidal
  • Chihuahua — Huejotitán
  • Durango — San Luis del Cordero
  • Guanajuato — Santa Catarina
  • Guerrero — Metlatónoc
  • Hidalgo — Eloxochitlán
  • Jalisco — Santa María del Oro
  • Estado de México — Zacazonapan
  • Michoacán — Chinicuila
  • Morelos — Tlalnepantla
  • Nayarit — Huajicori
  • Nuevo León — Los Aldamas
  • Oaxaca — Santiago Tepetlapa
  • Puebla — La Magdalena Tlatlauquitepec
  • Querétaro — Arroyo Seco
  • San Luis Potosí — Villa de la Paz
  • Sinaloa — Cosalá
  • Sonora — San Felipe de Jesús
  • Tabasco — Emiliano Zapata
  • Tamaulipas — Mainero
  • Tlaxcala — San Lucas Tecopilco
  • Veracruz — Aquila
  • Yucatán — Cuncunul

cehr

TE RECOMENDAMOS:
De izq. a der.: Mario Delgado, Rosa Icela Rodríguez y Martí Batres.
Exhortan a concluir protesta

Mario Delgado destaca diálogo permanente con la CNTE y propuesta para desaparecer USICAMM


Google Reviews