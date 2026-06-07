Morena arranca con 54 Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía

Asambleas informativas de Morena, el domingo 7 de junio de 2026.

Al atender el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este fin de semana arrancaron formalmente las Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía en 31 entidades del país con 54 reuniones.

Frente a lo que Morena considera intentos de injerencia extranjera y una campaña mediática de desinformación orquestada por la derecha, el pueblo acudió a diversas plazas públicas del país para sostener que “en México, el pueblo manda”.

Asambleas informativas de Morena, el domingo 7 de junio de 2026. ı Foto: Cortesía

Morena hizo un llamado a la ciudadanía a salir a las plazas para respaldar el proyecto de Claudia Sheinbaum, como que entre 2019 y 2025, 13.5 millones de personas salieron de la pobreza; la estrategia de seguridad ha reducido los homicidios dolosos en un 49 por ciento y se ha invertido un presupuesto histórico en programas sociales.

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“Desde Morena, convocamos a consolidar la organización permanente mediante asambleas y círculos de estudio para concientizar a la ciudadanía casa por casa”, invitó el partido.

Asambleas informativas de Morena, el domingo 7 de junio de 2026. ı Foto: Cortesía

Asambleas realizadas este sábado 6 de junio:

Aguascalientes — San José de Gracia

Baja California — San Felipe

Baja California Sur — Loreto

Campeche — Palizada

Chiapas — Sunuapa

Chihuahua — Maguarichi

Ciudad de México — Milpa Alta

Colima — Ixtlahuacán

Durango — San Pedro del Gallo

Guanajuato — Atarjea

Guerrero — Florencio Villarreal

Hidalgo — Juárez Hidalgo

Jalisco — Techaluta de Montenegro

Estado de México — Otzolotepec

Michoacán — Aporo

Morelos — Hueyapan

Nayarit — San Pedro Lagunillas

Nuevo León — Higueras

Oaxaca — Santa Magdalena Jicotlán

Puebla — San Miguel Ixitlán

Querétaro — San Joaquín

Quintana Roo — Lázaro Cárdenas

San Luis Potosí — Armadillo de los Infante

Sinaloa — Juan José Ríos

Sonora — Oquitoa

Tabasco — Jonuta

Tamaulipas — San Nicolás

Tlaxcala — Apizaco

Veracruz — Landero y Coss

Yucatán — Quintana Roo

Zacatecas — Susticacán

Asambleas informativas de Morena, el domingo 7 de junio de 2026. ı Foto: Cortesía

Asambleas realizadas este domingo 7 de junio:

Chiapas — Capitán Luis Ángel Vidal

Chihuahua — Huejotitán

Durango — San Luis del Cordero

Guanajuato — Santa Catarina

Guerrero — Metlatónoc

Hidalgo — Eloxochitlán

Jalisco — Santa María del Oro

Estado de México — Zacazonapan

Michoacán — Chinicuila

Morelos — Tlalnepantla

Nayarit — Huajicori

Nuevo León — Los Aldamas

Oaxaca — Santiago Tepetlapa

Puebla — La Magdalena Tlatlauquitepec

Querétaro — Arroyo Seco

San Luis Potosí — Villa de la Paz

Sinaloa — Cosalá

Sonora — San Felipe de Jesús

Tabasco — Emiliano Zapata

Tamaulipas — Mainero

Tlaxcala — San Lucas Tecopilco

Veracruz — Aquila

Yucatán — Cuncunul

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