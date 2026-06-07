Morena arranca con 54 Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía

Al atender el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este fin de semana arrancaron formalmente las Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía en 31 entidades del país con 54 reuniones.
Frente a lo que Morena considera intentos de injerencia extranjera y una campaña mediática de desinformación orquestada por la derecha, el pueblo acudió a diversas plazas públicas del país para sostener que “en México, el pueblo manda”.
Morena hizo un llamado a la ciudadanía a salir a las plazas para respaldar el proyecto de Claudia Sheinbaum, como que entre 2019 y 2025, 13.5 millones de personas salieron de la pobreza; la estrategia de seguridad ha reducido los homicidios dolosos en un 49 por ciento y se ha invertido un presupuesto histórico en programas sociales.
“Desde Morena, convocamos a consolidar la organización permanente mediante asambleas y círculos de estudio para concientizar a la ciudadanía casa por casa”, invitó el partido.
Asambleas realizadas este sábado 6 de junio:
- Aguascalientes — San José de Gracia
- Baja California — San Felipe
- Baja California Sur — Loreto
- Campeche — Palizada
- Chiapas — Sunuapa
- Chihuahua — Maguarichi
- Ciudad de México — Milpa Alta
- Colima — Ixtlahuacán
- Durango — San Pedro del Gallo
- Guanajuato — Atarjea
- Guerrero — Florencio Villarreal
- Hidalgo — Juárez Hidalgo
- Jalisco — Techaluta de Montenegro
- Estado de México — Otzolotepec
- Michoacán — Aporo
- Morelos — Hueyapan
- Nayarit — San Pedro Lagunillas
- Nuevo León — Higueras
- Oaxaca — Santa Magdalena Jicotlán
- Puebla — San Miguel Ixitlán
- Querétaro — San Joaquín
- Quintana Roo — Lázaro Cárdenas
- San Luis Potosí — Armadillo de los Infante
- Sinaloa — Juan José Ríos
- Sonora — Oquitoa
- Tabasco — Jonuta
- Tamaulipas — San Nicolás
- Tlaxcala — Apizaco
- Veracruz — Landero y Coss
- Yucatán — Quintana Roo
- Zacatecas — Susticacán
Asambleas realizadas este domingo 7 de junio:
- Chiapas — Capitán Luis Ángel Vidal
- Chihuahua — Huejotitán
- Durango — San Luis del Cordero
- Guanajuato — Santa Catarina
- Guerrero — Metlatónoc
- Hidalgo — Eloxochitlán
- Jalisco — Santa María del Oro
- Estado de México — Zacazonapan
- Michoacán — Chinicuila
- Morelos — Tlalnepantla
- Nayarit — Huajicori
- Nuevo León — Los Aldamas
- Oaxaca — Santiago Tepetlapa
- Puebla — La Magdalena Tlatlauquitepec
- Querétaro — Arroyo Seco
- San Luis Potosí — Villa de la Paz
- Sinaloa — Cosalá
- Sonora — San Felipe de Jesús
- Tabasco — Emiliano Zapata
- Tamaulipas — Mainero
- Tlaxcala — San Lucas Tecopilco
- Veracruz — Aquila
- Yucatán — Cuncunul
cehr