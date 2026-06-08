Tlaxcala consolida su crecimiento turístico con resultados históricos

La gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la segunda sesión de trabajo del Consejo Consultivo Turístico del Estado, donde tomó protesta a nuevos integrantes del organismo y entregó distintivos “México Anfitrión” y “Turismo Comunitario” a empresas y proyectos destacados del sector.

En su mensaje, la mandataria afirmó que Tlaxcala se consolida como un referente turístico nacional gracias a una estrategia integral que articula cultura, gastronomía, medio ambiente, inversión, capacitación y desarrollo sostenible. Destacó que el turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de crecimiento económico y bienestar para las familias tlaxcaltecas.

“Tlaxcala es un estado inmenso en historia, en cultura, en naturaleza, en la riqueza de su cocina y sobre todo en la calidez y hospitalidad de nuestra gente. Esa grandeza es la que hoy nos convoca y nos reúne en la convicción de que el turismo en Tlaxcala es una política pública integral”, expresó la mandataria estatal.

En el pleno, Cuéllar Cisneros informó que entre 2019 y 2025 la actividad turística en la entidad registró un crecimiento del 60 por ciento, con la llegada de más de un millón y medio de visitantes hospedados y un incremento del 403 por ciento en turistas extranjeros respecto a 2019.

Añadió que este dinamismo permitió la apertura de 28 nuevos hoteles y una derrama económica superior a los 4 mil millones de pesos, la más alta registrada en la historia del estado. “Con estas cifras, el turismo se consolidó firmemente como la segunda fuente de ingresos y de empleo en Tlaxcala”, puntualizó.

La titular del Ejecutivo local convocó a los integrantes del Consejo Consultivo Turístico a mantener la coordinación entre gobierno, municipios, iniciativa privada, academia y sociedad civil para fortalecer el desarrollo del sector. “Tlaxcala está demostrando que el turismo puede ser una herramienta de desarrollo sostenible cuando se construye desde la identidad, la coordinación institucional y la participación de quienes todos los días reciben, atienden y comparten con orgullo la grandeza del estado”, concluyó.

En el marco de la sesión, se entregaron reconocimientos a cocineras tradicionales por parte del Conservatorio de la Cultura Gastronómica de México y del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Asimismo, se otorgó el distintivo “México Anfitrión” a las empresas Restaurante Mexko, Hotel Las Campanas y Posada de la Virgen. En tanto, el distintivo “Turismo Comunitario” fue entregado al Centro Ecoturístico Buenavista, al Camino Tlachiquero y a las Cabañas de Chichilco.

Desde el Parque “Federico Silva” de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), el secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez, destacó los resultados obtenidos por Tlaxcala durante la edición número 50 del Tianguis Turístico, celebrada en Acapulco, Guerrero, donde la entidad participó con una delegación de 173 integrantes que concretó 157 citas de negocios con tour operadores y empresas nacionales e internacionales.

El funcionario también subrayó que la política turística impulsada por la gobernadora Lorena Cuéllar permitió que Tlaxcala obtuviera la Presea Nacional al Mérito Turístico como destino emergente con mayor crecimiento en hospedaje. “Tlaxcala ganó la Presea Nacional de Mérito Turístico por el destino emergente con mayor crecimiento en hospedaje”, señaló.

Añadió que actualmente la entidad pasó de 22 a 28 hoteles y refrendó el compromiso de continuar respaldando a inversionistas y prestadores de servicios turísticos. Además, destacó los reconocimientos obtenidos por Huamantla, Nanacamilpa, San Miguel del Milagro y diversas empresas tlaxcaltecas por sus aportaciones en turismo cultural, religioso, gastronómico, deportivo y sustentable.

En su oportunidad, el presidente municipal de Tlaxcala y presidente de la Asociación de Autoridades Municipales de Tlaxcala (AMTLAX), Alfonso Sánchez García destacó que el turismo se ha consolidado como una herramienta de desarrollo económico y bienestar social, gracias al trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno, el sector empresarial y la ciudadanía.

“Quiero reconocer el liderazgo de nuestra gobernadora por impulsar una agenda turística que hoy posiciona cada vez más a Tlaxcala en el escenario nacional. También reconozco el trabajo coordinado con la Secretaría de Turismo federal, porque el crecimiento turístico se construye sumando esfuerzos y compartiendo objetivos”, concluyó.

A la segunda sesión de trabajo del Consejo Consultivo Turístico del Estado asistieron la presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso local, Soraya Bocardo Phillips, y presidentes municipales, entre otras autoridades.

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FGR