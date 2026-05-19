Estiman 120 mil turistas en época de luciérnagas

LA GOBERNADORA de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, ayer, en conferencia en la Ciudad de México.

La Temporada de Avistamiento en el Santuario de Luciérnagas en Tlaxcala 2026 espera dar como resultado una derrama económica de 65 millones de pesos y una afluencia de 120 mil visitantes, aseguraron autoridades de turismo locales.

El Gobierno de Tlaxcala y autoridades de la Secretaría de Turismo federal calificaron como un “imperdible turístico de México” el santuario de las luciérnagas e hicieron un llamado a la ciudadanía a visitarlo del 10 de junio al 9 de agosto en los municipios de Nanacamilpa y Calpulalpan.

El Dato: ES UN FENÓMENO en el que millones de luciérnagas iluminan los bosques de coníferas para su ritual de apareamiento. Se realiza cada verano en Nanacamilpa y Calpulalpan.

En conferencia de prensa en las oficinas de la Secretaría de Turismo en la Ciudad de México, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, destacó que la segunda fuente de ingresos del estado es el turismo y, por ello, se ha hecho una gran inversión en la construcción de nuevos hoteles y la promoción del ecoturismo.

Subrayó que el santuario de las luciérnagas es un espectáculo de luz natural que se puede disfrutar durante todo un fin de semana, ya que, además del recorrido por los bosques de coníferas, hay otras actividades culturales y gastronómicas.

La titular de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, manifestó que la temporada de luciérnagas es algo “único en el mundo”, lo cual lo hace un “imperdible turístico de México”.

“La temporada de luciérnagas es algo que se vive únicamente en México y en Tlaxcala, porque es donde podrás llevar a tu familia y que los niños se asombren y digan: ‘qué es este fenómeno”, expresó.

La funcionaria explicó que este fenómeno bioluminiscente se desarrolla en 23 santuarios autorizados, con recorridos nocturnos guiados por especialistas certificados que garantizan una experiencia segura, educativa y respetuosa con el medio ambiente y el hábitat de los insectos.

“En Tlaxcala tenemos 23 lugares donde puedes vivir las luciérnagas, puedes hacer ecoturismo, turismo comunitario; puedes ir a los talleres artesanales. Hay chefs reconocidos a nivel internacional en Nanacamilpa, donde vas a comer delicioso; puedes ir a recoger hongos, puedes estar con la familia haciendo muchísimas actividades”, dijo Rodríguez Zamora.

También resaltó que Tlaxcala es un referente nacional en materia de turismo, ya que tuvo un aumento de turistas extranjeros, pues en 2019 se reportó el arribo de 20 mil y para 2025 cerró con 70 mil visitantes del extranjero.

“La gestión de la gobernadora logró colocar a Tlaxcala como un destino que creció al 60 por ciento en el tema turístico. Es importantísimo decirles que Tlaxcala recibía, en 2019, 20 mil turistas extranjeros, y hoy Tlaxcala cerró 2025 con 70 mil turistas extranjeros. Quiere decir que es un referente por políticas diferentes”, refirió.

En su participación, el secretario de Turismo del estado, Fabricio Mena Rodríguez, aseguró que la Temporada de Luciérnagas representa una oportunidad de desarrollo económico y bienestar para las comunidades de Nanacamilpa y Calpulalpan, además de fortalecer el compromiso con la conservación ambiental.

“Hoy venimos a invitar a México y al mundo a vivir la magia de la temporada de luciérnagas de Tlaxcala. La magia de las luciérnagas no sólo ilumina los bosques, también ilumina la vida de muchas familias, al generar empleo y fortalecer el turismo comunitario”, afirmó.

Finalmente, el funcionario estatal convocó a visitantes nacionales y extranjeros a recorrer los santuarios certificados y disfrutar de la riqueza cultural, gastronómica y natural de Tlaxcala.

“El santuario de las luciérnagas nos espera y Tlaxcala los recibe durante todo el año. Tlaxcala sí existe y está de moda”, concluyó Mena Rodríguez.