¿Qué le pasó a Laura Flores? Tras operación de emergencia, este es su estado de salud

¿Qué le pasó a Laura Flores? La actriz y cantante reveló que fue sometida a una cirugía de emergencia relacionada con sus implantes mamarios, una noticia que compartió a través de sus redes sociales y despertó preocupación entre los Internautas.

La artista aclaró los motivos sobre la intervención y desmintió lo rumores sobre una posible enfermedad grave que podría estar afectando su día a día y explicó que el procedimiento se realizó después de que su organismo presentara complicaciones asociadas a las prótesis que había utilizado durante varios años.

Laura Flores revela qué le pasó tras ser operada de emergencia

A través de su cuenta de Instagram, Laura Flores dio los detalles sobre su salud de cómo el pasado 17 de junio fue hospitalizada e ingresó al quirófano para retirar los implantes mamarios de manera definitiva.

“Este miércoles 17 de junio fui intervenida, me retiraron los implantes mamarios ya que mi cuerpo los rechazó, estoy bien de salud”, aseguró y señaló que la situación logró ser detectada a tiempo junto a atención médica especializada.

El mensaje tranquilizó a miles de seguidores que manifestaron preocupación por su estado físico después de que trascendió la noticia de la operación. “La salud es primero y hay muchos trucos para vernos talla DDDDD”, aseguró en la publicación.

La famosa también aclaró que no padece cáncer, como se llegó a especular: “NO ES CANCER gracias a Dios y gracias al Dr Fernando Molina Montalva cirujano plástico y reconstructivo, por su profesionalismo y la rapidez con que me atendió”, expresó.

La aclaración provocó una serie de reacciones en el público. Algunos de los comentarios fueron los siguientes:

"Que te mejores pronto, querida Laura“.

"Qué te recuperes muy pronto. Siempre tan bella y positiva“.

“Mis mejores vibras para tu pronta recuperación mi querida Laura”.

"Dios santo. Gracias a dios estás bien y no es cáncer“.

Sobre por qué el cuerpo puede llegar a rechazar un implante, los especialistas explicaron que no se trata del mismo proceso que ocurre con un órgano trasplantado.

Cuando se coloca una prótesis mamaria, el organismo genera una cápsula de tejido alrededor del implante como un mecanismo natural de protección. Aunque no suelen haber problemas, algunas pacientes pueden desarrollar una reacción exagerada que genera inflamación, endurecimiento de los tejidos, dolor o molestias persistentes.

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