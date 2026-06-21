Bárbara de Regil recuerda cuando le pusieron implantes usados: ‘Los cobró como nuevos’ | VIDEO

Bárbara de Regil es una actriz destacada por su papel como Rosario Tijeras y por su faceta de influencer fitness, siempre compartiendo un mensaje sobre la importancia de la salud física y el autocuidado.

Sin embargo, en el pasado la mexicana ha enfrentado complicaciones de salud que marcaron un antes y un después en su vida cotidiana, como la ocasión en que le pusieron unos implantes mamarios usados.

Así fue cuando a Bárbara de Regil le pusieron implantes usados

Fue durante una conversación con Mara Patricia Castañeda que Bárbara de Regil recordó uno de los procesos más delicados de salud que enfrentó, derivados de las complicaciones médicas. “Me quitó el pezón. Podrido”, confesó.

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La famosa admitió que decidió realizarse la cirugía estética por una fuerte inseguridad sobre su apariencia, lo que la llevó a buscar un aumento de busto. Sin embargo, después de la intervención descubrió que los implantes mamarios que le habían colocado no eran nuevos.

“No, me pusieron implantes usados”, contó ella y agregó: “Sí, porque tenía el código. Y cuando me los quitaron me dijeron: ‘Era de María’. Sí, el doctor me los puso usados, los cobró como nuevos”, dijo.

Bárbara recordó las severas consecuencias de la negligencia médica que vivió: “Se me infectó todo por dentro”, expresó y recordó que pasó varios periodos aislada por la sensibilidad extrema en la piel.

“Estuve mucho tiempo en mi casa encerrada porque no podía tocar la piel, porque era lumbre para mí”, comentó durante la entrevista. También contó que después de lo ocurrido, tuvo que regresar varias veces al quirófano para atender infecciones y otros daños provocados por la situación que atravesaba.

Uno de los momentos que más impactó durante la charla fue cuando recordó una visita médica por el “Un día llegué al doctor y yo de que: ‘Es que me duele mucho’. Y el doctor agarró unas pinzas... Me quitó el pezón”, narró.

“No me dolió, no sentí nada. Nada, nada. Estaba totalmente dormido todo”, agregó. Contó que si bien en algún momento consideró iniciar acciones legales contra el médico responsable, mientras atravesaba su proceso descubrió que al mismo médico “se le murió una paciente” poco después.

Bárbara de Regil admitió que después de eso, aprendió que la salud es lo más importante, una enseñanza que le mostró la importancia de mantenerse sana y priorizar su bienestar físico sobre todas las cosas.

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