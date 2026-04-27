Así reaccionó Bárbara de Regil a su error de ‘John Lennon’ en Supernova Génesis 2026 | VIDEO

Así reaccionó Bárbara de Regil a su error con John Lennon en Supernova Génesis 2026

Un momento bochornoso se vivió en Supernova Génesis 2026 después de que Bárbara de Regil confundió al presentador Jimmy Lennon Jr con el cantante fallecido de Los Beatles, John Lennon. El momento no tardó en hacerse viral.

Bárbara de Regil fue la encargada junto con Berth Oh de conducir el evento de box de entretenimiento, Supernova Génesis 2026. Aunque todo se desarrollaba con normalidad, todo cambió cuando presentó a Jimmy Lennon Jr.

Así reaccionó Bárbara de Regil a su error

Y es que en lugar del anunciador del ring americano, la protagonista de Rosario Tijeras declaró “Tenemos con ustedes a John Lennon”, en referencia al exBeatle y en un momento de confusión por el apellido de la celebridad.

El momento desató sorpresa y diversos comentarios de parte de quienes seguían la transmisión por streaming. Después de que se hiciera viral el momento en redes sociales, la actriz rompió el silencio y compartió un video que toma con humor su error.

De manera muy breve, la actriz mostró el momento de su error y luego a ella misma riéndose y repitiendo lo que dijo, ahora consciente de haberse equivocado. “Una raya más al tigre”, expresó la famosa antes de poner la canción ‘All you need is love’.

Rápidamente, las redes sociales reaccionaron al video de la famosa con diversos mensajes en los que bromeaban sobre lo sucedido. Te dejamos algunas reacciones de los seguidores de la actriz:

“Nada más te faltó que le aumentarás el Fredy a Mercury”.

“Lo decía bien segura”.

“Esas cosas pasan cuando uno se sube por primera vez al cuadrilátero. Yo hubiera dicho Jhoooon Ceeenaaaa”.

“Ya suéltame Barbie, ya no tengo espacio para más rayas” (Con la imagen de un tigre completamente rayado).

“A ti te da risa, pero créeme que es una gran falta de respeto”.

"El Jimmy Lennon buscando a John Lennon“.

Ya durante el evento, Bárbara de Regil había reaccionado a su error junto con Berth Oh, donde expresó que cualquiera puede equivocarse, pero sí se mostró un poco apenada por la situación, pese a que el anunciador no pareció molestarse por el desliz de la conductora.