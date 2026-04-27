¿Cuánto ganó Flor Vigna en Supernova Génesis 2026?

Flor Vigna derrotó a Alana Flores en Supernova Génesis 2026 durante una de las peleas de box de entretenimiento más esperadas por el público latinoamericano, en el que la mexicana perdió su invicto después de varios años participando en diversos eventos.

Por decisión unánime, Flor Vigna se convirtió en campeona de Supernova Génesis 2026 y rápidamente, en redes sociales surgieron diversos comentarios en los que felicitaban a la cantante por derrotar a Alana Flores y quedarse con el cinturón.

¿Cuánto ganó Flor Vigna por su pelea en Supernova?

El combate destacó por las estrategias que seguían las celebridades sobre el ring, así como su intensidad y momentos contundentes. La intensidad fue incrementando, aunque desde el tercer round era evidente el desgaste físico de las peleadoras.

Tras el combate, Flor agradeció al público mexicano por el apoyo que ha recibido y compartió un mensaje personal de como el box le ayudó a superar una fuerte depresión.

Sobre la cantidad que se llevó tanto Vigna como su rival por la pelea estelar del evento, solo hay estimaciones, por lo que no se conoce la cantidad exacta. Sin embargo, se presume que el pago base iría entre los 89 mil y los 179 mil pesos mexicanos.

Por otro lado, los ingresos totales con patrocinios podrían aumentar la cantidad de lo recibido con las celebridades. Se estima que con sponsors, superarían los 215 mil pesos.

Se dice que en eventos como el Supernova, el pago tiende a ser fjio. Esto significa que los participantes reciben su pago sin importar el resultado, el valor del contrato va de acuerdo con el impacto mediático y los patrocinios juegan un papel clave en las ganancias.

La presencia de Flor Vigna fue bastante importante, a pesar de haber ocurrido como un relevo después de que Samadhi Zendejas, la rival inicial de Alana, desistiera de pelear por desacuerdos respecto al peso requerido para el enfrentamiento.

La influencer argentina supo conquistar a la audiencia latinoamericana a través de los meses desde que se dio a conocer su pelea, en donde no faltaron las polémicas entre ellas.

La pelea de Flor Vigna contra Alana Flores fue una de las más esperadas del Supernova Génesis 2026 y su resultado sorprendió a muchos, en la que se supone que es la última pelea que tendrá la mexicana en esta disciplina.