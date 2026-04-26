Así fue la entrada de Alana Flores en Supernova Génesis 2026 con ‘Eye of the tiger’ con mariachis| VIDEO

Alana Flores llegó a Supernova Génesis 2026 con un espectacular performance, para demostrar por qué es la campeona que tiene 4 títulos que presumir.

La pelea de Alana contra Flor Vigna era la pelea estelar, la que todos querían ver desde que se anunció a la argentina como la nueva rival de la mexicana.

Así fue la entrada de Alana Flores

Alana Flores llegó von una bata amarilla y un uniforme negro con la bandera de México en el costado. La influencer llegó sobre un bocho, tuneado con los colores de la bandera de México.

Mientras el vehículo avanzaba la estrella de Internet hacía movimientos de calentamiento de box y de fondo sonó la canción de “Eye of the tiger” del grupo Survivor, tema famoso porque apareció en la saga de películas de Rocky Balboa.

Además, salieron los mariachis para interpretar el tema musical, icónico del boxeo, con el estilo y folklore mexicano. Un momento muy emocionante para el público.

Alana con la mejor entrada de la noche 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/nqyh8jGFI2 — Tipster Mexicano (@tipstermexicano) April 27, 2026

Los usuarios de Internet aplaudieron la entrada de Alana y señalaron que ésta fue la mejor de todas las peleas de la noche, además quedaron sorprendidos de que la canción que acompañó a la estrella de redes sociales fue “Eye of the tiger” versión mariachi.

"Que entrada de Alana no mms. Eye of the tiger version mariachi valió todo. Ojalá gane“, ”lo que sea de cada quien, sí estuvo chingona la entrada de Alana, eso sí debo reconocérselo a la producción del Supernova Génesis", "Alana con la mejor entrada de la noche", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Así fue la pelea de Alana Flores vs Flor Vigna

Los usuarios también criticaron la pelea de Alana y Flor Vigna, pues aseguran que Alana se quejó de los golpes en la nuca, pero señalan que ella misma se agacha, tan es así que el referi le dio la indicación de no agacharse, sobre todo porque ella es más pequeña que su oponente.

“Wey que pedo, Alana nada más se la pasa quejándose porque le pegan en la nuca pero se agacha en cada golpe que le dan", “Alguien que le diga a Alana que la nuca esta atras de la cabeza, no en los lados xd", “Hasta parece que alana se agacha adrede", señalaron los fans de Supernova.