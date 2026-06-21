El primer tráiler de Shrek 5 ya circulan en redes sociales desde hace unos días y causó emoción entre los fans de la saga de DreamWorks. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando se confirmó que Alfonso Obregón, actor de doblaje que dio voz a Shrek en las entregas anteriores, no participa en esta nueva película.

El intérprete compartió un video en redes sociales explicando por qué no fue incluido en la cinta.

Alfonso Obregón explica por qué no será la voz de Shrek: ‘Todo se vino abajo’

Ayer, Alfonso Obregón publicó un video en su cuenta de Facebook para aclarar por qué no será la voz de Shrek en la película 5. “Hola, hola a todas y a todos. Bueno, este video es para explicarles que ninguno de los téasers ha sido grabado por mí. Ninguna empresa me ha invitado a platicar con ellos para el proyecto”, señaló.

El actor explicó que la productora detrás del nuevo material nunca lo contactó para discutir papeles ni condiciones de trabajo para participar en Shrek 5.

“En particular, esta empresa que hizo el téaser no me ha invitado a que me presenten mis papeles de exoneración total, porque todo esto se viene a partir de la acusación”, comentó, en referencia al proceso legal que enfrentó hace algunos años, cuando estuvo en prisión acusado de abuso.

Alfonso Obregón, la voz de Shrek, fue vinculado a proceso por abuso agravado ı Foto: Especial

Alfonso Obregón aseguró que esas acusaciones provocaron que parte de su carrera, en especial su papel como Shrek, se derrumbara. “Estas personas que me acusan falsamente y que logran encerrarme. Todo esto se ha venido abajo después de eso”, comentó.

“El único argumento que hay es ese, que soy un agresor... que soy un velociraptor... Por eso no (me llamaron)”, expresó con ironía.

Alfonso Obregón añadió que no tiene interés en dar voz a Shrek de nuevo: “A mí no me interesa hacer algo que no esté de acuerdo a mis intereses”.

Tráiler de Shrek 5

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de Shrek 5, publicado por Universal Pictures México.

¡Ya viene! ¡Una nueva aventura! Disfruta Shrek 5, 2027, solo en cines. #Shrek5 pic.twitter.com/7ygDb0w0tr — Universal Pictures México (@UniversalMX) June 16, 2026

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