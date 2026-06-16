El día de la revelación es la nueva película de Steven Spielberg, una cinta de ciencia ficción que sigue a un investigador que posee información secreta sobre la vida extraterrestre y a una meteoróloga que experimenta una extraña conexión psíquica.

La película explora qué sucedería si se hiciera oficial que la humanidad no está sola en el universo y los gobiernos perdieran el control sobre la narrativa de los seres que viven fuera del planeta, centrándose así en el primer contacto de la humanidad con los extraterrestres.

¿El día de la revelación tiene escena post créditos?

Protagonizado por Emily Blunt, Josh O´Connor y Colin Firth, la película se ha convertido en una de las más comentadas, sobre todo por su peculiar final que para muchos es ambiguo, aunque Spielberg niega que esa haya sido la intención.

“Esta es una historia sobre nosotros, todos nosotros, enfrentándonos al evento más extraordinario de la historia humana. ¿Cómo nos cambiará la revelación? Creo que es para mejor. Nos recordará nuestra capacidad de empatía y que hay algo más grande ahí fuera que solo nosotros mismos”, declaró el cineasta.

El día de la revelación no tiene escenas post créditos, lo que deja ver que el final de la película es el definitivo para la historia de ciencia ficción, pues se sabe que no presentó secuencias adicionales después de los créditos finales.

Al final de DISCLOSURE DAY, Steven Spielberg nos niega aquello que llevamos toda la película esperando escuchar.



Pero el corte a negro no es una frustración. Es el verdadero acontecimiento.



Cuando Margaret dice «Escuchen», la distancia entre la ficción y el espectador… pic.twitter.com/ROCnSQ0Vwt — Jaime Castro (@Jaime_CR2) June 15, 2026

A lo largo de la historia, acompañamos a los personajes que conforme descubren la verdad, se convierten en el objetivo del gobierno y otras corporaciones interesadas en controlar la información.

Según el director, la película aborda temas relacionados con la confianza, los secretos y la reacción de las sociedades cuando sus creencias son cuestionadas, por lo que se trata de un enfoque que va más allá de la ficción.

El final de El día de la revelación dejó con muchas dudas a los espectadores, pero también fue celebrada por el público gracias a su mensaje sobre escuchar y la desinformación, siendo más importante el resto de la trama que su descenlace.

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