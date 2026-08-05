¿Quién es Maggie Liza, la mamá de Angie Jibaja y a la que la actriz le habría robado el novio?

Angie Jibaja está en el centro de la polémica después de que la expusieron por supuestamente haberle robado el novio a su propia madre, Maggie Liza, información que ha generado polémica en Latinoamérica.

Fue el productor Gianny Cossio quien aseguró que la joven le había robado el novio a su propia madre; sin embargo, ‘la chica de los tatuajes’ ya salió a aclarar todo lo sucedido y a pedir apoyo para su madre de los rumores.

En una entrevista para el programa ‘Q bochinche’, la ex modelo reveló que las acusaciones sobre haberle robado el novio a su madre son falsas. Angie Jibaja se mostró dolida porque esta historia fuera replicada por alguien a quien ella consideraba como un amigo. Pidió que se detengan las especulaciones y habló de la salud de su madre.

“Yo con mi mamá he tenido muchos problemas, pero es mi madre, y a mi madre nadie la va a venir a amenazar como él la está amenazando. Mi mamá se fue de emergencia, estuvo muy mal. (…) Lo que te pido mamita linda es que ya no te sigas metiendo, por favor. Estás mal de salud y yo estoy aquí por ti más que nada porque me ha dolido mucho que se meta con mi mamá”, agregó.

¿Quién es Maggie Liza, la mamá de Angie Jibaja?

Maggie Liza es la madre de la ex chica reality peruana Angie Jibaja. Es poco lo que se sabe de ella, ya que no es una persona pública, pero en sus redes sociales publica principalmente fotos de su día a día y algunos videos de comedia.

Fue a finales de 2025 que surgió por primera vez el rumor de que supuestamente su hija se había involucrado con la pareja de ella. Sin embargo, la familia ha desmentido esta información en el pasado.

Recientemente, figuras de la farándula han vuelto a encender la polémica asegurando poseer conversaciones privadas que involucrarían a Maggie Liza en entredichos sobre su hija.

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