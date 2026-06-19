¿Luis Miguel iba a cantar en la inauguración del Mundial 2026? Aseguran que fue reemplazado por esta razón

El nombre de Luis Miguel ha protagonizado diversas portadas en las últimas semanas desde que comenzó a hablarse de una fuerte crisis de salud que estaría enfrentando el cantante desde un hospital por una delicada cirugía.

Por su parte, el artista se ha mantenido discreto sobre su situación privada y no ha salido a aclarar los rumores de su estado de salud, priorizando de este modo que su vida permanezca fuera de los reflectores.

Sin embargo, ahora un nuevo rumor ha sorprendido a los fans de El Sol de México, pues se dice que Luis Miguel iba a formar parte del show de inauguración del Mundial 2026 en el que estuvieron Belinda, Maná, Shakira y Alejandro Fernández. Ahora te contamos todos los detalles.

¿Luis Miguel se iba a presentar en la inauguración del Mundial 2026?

Este viernes 19 de junio, el periodista español Roberto Antolín aseguró que el cantante de ‘Un hombre busca una mujer’ que se planeaba que el artista fuera el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano, momento cumbre para el arranque de la jornada deportiva.

Al final, el encargado de entonar el Himno fue Alejandro Fernández. Según el comunicador, el cambio estuvo relacionado con la supuesta intervención médica a la que se habría enfrentado Luis Miguel recientemente y que le habría imposibilitado viajar y mucho menos pararse en el estadio.

“Es una operación planificada, no ha sido algo de urgencia, desde hace tres o cuatro meses. Le plantearon la posibilidad de cantar el himno de México en la inauguración del Mundial, al no poder hacerlo, por la intervención quirúrgica, tuvo que ser Alejandro Fernández”, dijo.

¿Luis Miguel iba a INTERPRETAR el Himno Nacional en la INAUGURACIÓN de la JUSTA DEPORTIVA? ¿Te hubiera gustado que cantara él en vez de Alejandro Fernández?#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut #SaleElSolTV pic.twitter.com/HU5MYZpXnW — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 19, 2026

Las declaraciones han sorprendido a los fans del cantante mexicano, pues muchos desean verlo de regreso en los escenarios, al tratarse de una de las figuras más destacadas de la música a nivel internacional y un ícono de México. Sin embargo, parece que la celebridad no tiene prisa por reaparecer ante el público.

El último concierto de Luis Miguel en México se llevó a cabo el 3 de noviembre de 2024 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, una presentación que marcó el cierre de su gira con más de 60 mil asistentes presentes.

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