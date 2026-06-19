Chingu Amiga celebra victoria de México sobre Corea y la critican en redes

La influencer Chingu Amiga, quien lleva casi una década viviendo en México, volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir un video en Instagram donde festeja con entusiasmo el gol de la Selección Mexicana contra Corea del Sur, su país de nacimiento, en el Mundial 2026.

Algunos usuarios señalaron a la creadora de contenido de “traicionar” a su nación, mientras que otros aseguraron que Chingu tiene todo para ser una notable mexicana.

Chingu Amiga celebra victoria de México sobre Corea y la critican en redes

El triunfo de México 1-0 sobre Corea del Sur aseguró el liderato del Grupo A y el pase a la siguiente ronda en el torneo de futbol. Como era de esperarse, varias personalidades del mundo del entretenimiento asistieron al Estadio de Guadalajara para presenciar este enfrentamiento deportivo, y Chingu Amiga no fue la excepción.

TE RECOMENDAMOS: Fiesta en las gradas Famosos apoyan a el Tri en una noche histórica frente a Corea

La influencer compartió un clip donde se le ve celebrar, con gritos, saltos y la playera tricolor bien puesta, el gol de la Selección Mexicana. Junto al video publicado en Instagram, expresó: “Amo a mi país, pero tenía que ganar Méxicooooo”.

Así festejó:

La reacción de Chingu Amiga durante el gol de México, en el partido contra Corea, generó un intenso debate entre sus seguidores.

Entre los comentarios más críticos se leyeron frases como: “Ni Judas se atrevió a tanto”, “Es la mamá de Judas” y “Tenía que ganar porque es donde monetizas jajaja”. Los usuarios incluso la acusaron de “traicionar” a su país, Corea del Sur.

Sin embargo, muchos seguidores salieron a defender a la creadora de contenido: “Corea te vio nacer y México te vio crecer”, “Chingu, Amiga, ya eres mexicana” y “Me parece lógico y coherente. Vive aquí desde hace mucho, trabaja con los mexicanos… no muerde la mano que le da de comer”.

Te puede interesar: