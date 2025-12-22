Chingu Amiga vende tacos mexicanos en Corea | VIDEO

Chingu Amiga anunció que vendió auténticos tacos mexicanos en Corea, para hacer que las personas pudieran disfrutar de un sabor auténtico del país latino. Y es que no hay duda que la gastronomía mexicana es una de las favoritas del mundo, aunque muchas veces es difícil replicarlo en otros países.

Ahora, Chingu Amiga, cuyo verdadero nombre es Sujin Kim, reafirmó su cariño por la cultura mexicana al abrir un restaurante en Corea con la intensión de así extender el verdadero sabor de la cocina mexa y los tacos que son unos de los platillos más icónicos de México.

Además, explica que llevó los productos directo de Oaxaca, de donde es proveniente su novio, para obtener el verdadero sabor del país del otro lado del mundo. Este esfuerzo de importación facilitó la creación de los tacos, ya que en ocasiones los cambios en las recetas se deben a lo difícil que es conseguir el producto original.

Recordemos que la influencer obtuvo popularidad gracias a sus videos en los que mostraba los choques culturales que vivió a raíz de que se mudó a México después de enfrentar un episodio grave de depresión y burnout en su país natal. Con humor, la mujer mostraba su día a día y experiencias que la marcaban como extranjera.

Chingu Amiga vende tacos mexicanos en Corea

Ahora, a través de un video en su canal de YouTube, la influencer compartió un video de su experiencia vendiendo tacos en Corea, comenzando en un restaurante donde le explicaron cómo es que ellos realizaban el platillo típico en el país asiático, destacando además que la gastronomía mexicana ha ganado popularidad a través del tiempo, lo que implica cierta demanda por los productos.

De este modo, muestra cómo los tacos coreanos tropicalizan la receta tradicional, por lo que incluso llega a compararlos con los americanos, donde la tortilla es rígida y se utilizan otros alimentos para crearlo.

El menú de los tacos de Sujin era sencillo: Chilaquiles, tlayuda, tacos de chorizo y agua de jamaica. En su video, muestra cómo se preparan los platillos y después, dan a probar a clientes los alimentos y muestran sus reacciones al enfrentarse a un sabor tan diferente.

Chingu Amiga fue apoyada por un cocinero mexicano que vive en Corea, lo que la ayudó a asegurarse de que los alimentos tuvieran un sabor delicioso que sorprendiera a sus comensales coreanos. “Le gana a Taco Bell por mucho”, afirmó uno.