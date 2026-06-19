Famosos apoyan a el Tri en una noche histórica frente a Corea

La Selección Mexicana volvió a demostrar que el futbol es uno de los pocos fenómenos capaces de unir al país entero. El triunfo por 1-0 sobre Corea del Sur en Guadalajara, resultado que aseguró el pase del Tricolor a la siguiente fase de la Copa del Mundo 2026, provocó una auténtica explosión de entusiasmo entre celebridades, músicos, actores, conductores e influencers que siguieron el encuentro desde el estadio y a través de las redes sociales.

El Dato: ino cat fue una creadora de contenido, del grupo de influencers que viajó desde Corea para apoyar a su selección en el Mundial 2026.

La fiesta comenzó desde horas antes del silbatazo inicial. En las tribunas del Estadio Guadalajara fueron captados diversos personajes del espectáculo mexicano, entre ellos Alejandro Fernández junto a su novia Karla Laveaga, Fher Olvera, vocalista de Maná, Eduin Caz, líder de Grupo Firme y el actor Alejandro Speitzer, quienes acudieron para apoyar al representativo nacional en uno de los partidos más importantes de la fase de grupos.

La presencia de actores y figuras de la música mexicana reflejó la dimensión que alcanzó el encuentro. No se trató únicamente de un compromiso deportivo: fue una cita nacional en la que miles de aficionados se reunieron para respaldar al equipo dirigido por Javier Aguirre y alimentar la ilusión de una destacada actuación mundialista en casa.

FHER DE MANÁ y Javier Aguirre ı Foto: Instagram

Uno de los casos más comentados en redes fue el de la creadora de contenido Chingu Amiga, quien vivió el partido con sentimientos encontrados debido a sus vínculos tanto con Corea del Sur como con México. Durante la jornada compartió publicaciones en las que reconoció lo complicado que resultaba elegir un bando en un enfrentamiento entre dos países que considera fundamentales en su vida. Sus mensajes generaron miles de reacciones y comentarios de seguidores de ambas naciones.

La influencer se convirtió en tendencia durante varios momentos del encuentro, especialmente porque muchos aficionados recordaron la cercanía cultural que se ha desarrollado entre mexicanos y coreanos durante los últimos años gracias al auge del K-pop, los dramas televisivos y el intercambio turístico entre ambas naciones.

CHINGU Amiga la más viral ı Foto: Instagram

Otro personaje que llamó la atención fue el conductor y comediante Óscar Burgos, quien antes del compromiso manifestó públicamente su confianza en el Tricolor. Tras la victoria, sus seguidores recuperaron aquella publicación para celebrar que el pronóstico de ganar el partido se había cumplido.

La clasificación mexicana también provocó una avalancha de mensajes en X, Instagram, TikTok y Facebook. Actores, conductores y creadores de contenido como Aldo de Nigris compartieron fotografías con la camiseta verde, videos de los festejos y mensajes de orgullo nacional luego de que Luis Romo marcara el gol que terminó definiendo el encuentro.

ALEJANDRO Fernández celebrando ı Foto: Instagram

El ambiente en Guadalajara se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la jornada. Las calles cercanas al estadio permanecieron abarrotadas durante varias horas y los festejos se extendieron más allá del inmueble una vez consumada la victoria. Los aficionados celebraron con cánticos, banderas y caravanas que acompañaron una noche que quedará marcada como una de las más especiales del Mundial hasta ahora.

La actuación del equipo mexicano no sólo fortaleció sus aspiraciones deportivas; también reafirmó la capacidad de convocatoria que tiene la Selección Nacional. Desde leyendas de la música regional mexicana hasta estrellas del pop, pasando por influencers con millones de seguidores, todos encontraron un punto de coincidencia en una misma causa: apoyar al equipo Tricolor.