Lali le cuenta a Rosalía sobre un ex que incendió un hotel, ¿fue Rels B? | VIDEO

Lali le cuenta a Rosalía sobre un ex español que incendió un hotel

Rosalía está arrasando con su paso por Argentina pese a la polémica que la rodeó semanas antes después de repostear una publicación sobre la final del Mundial 2026. En su segunda presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires, la artista invitó a la popstar Lali Espósito.

Esto como parte del segmento conocido como El Confesionario, donde una persona le cuenta a Rosalía sobre una anécdota con alguna tercera persona en la que uno de los involucrados fue una red flag, en referencia a la canción La Perla.

Lali habla de un ex que incendió un hotel

Lali avisó al inicio de su participación en el concierto de Rosalía que su intención no es hablar mal de ninguna persona, pues en realidad iba a exponerse. “Yo hoy voy a hablar mal de mí misma. Me voy a confesar y me voy a tirar a tierra”, aclaró.

Según contó, invitó a un ex novio español a pasar la noche en un hotel y lo pagó todo, pese a que su acompañante tenía una posición económica mucho más cómoda. “Yo soy una persona muy generosa... como buena argentina. Invito a esta persona a un hotel. Yo garpaba todo, Rosi”, admitió.

Sin embargo, la noche cambió después de que el hombre prendió un cigarro de marihuana y ella se metió a bañar; al salir, ella se encontró con la habitación envuelta en fuego y humo. Por ello, Lali salió del cuarto a pedir ayuda completamente desnuda, como estaba en ese momento.

LALI EN EL CONFESIONARIO DE LA SEGUNDA NOCHE DEL LUX TOUR DE ROSALIA EN BUENOS AIRES



“Nunca lo conté, tiene que ver con un compatriota tuyo. Yo sé que tus invitados hablan de sus exs, pero yo hablaré mal de mi misma. Salí con alguien de España y siendo muy generosa, invito a… — aspid  (@aspidzone) August 3, 2026

“Salí desnuda corriendo y terminé pagando todo”, contó, “yo fui una idiota que pagué una cuenta de un destrozo de una persona y que nunca me devolvió un mango”, confesó al agregar que “la perla” nunca se hizo responsable de los daños.

“Ni un centavo. Me llegó una cuenta que decía: ‘Alfombrado nuevo, sillón, mesa de noche’. La habitación entera… en euros”, recordó sorprendida por la reacción que tuvo su ex al no considerar ayudarla de algún modo.

Antes de bajar del escenario, la cantante argentina volvió a confirmar su compromiso con Pedro Rosemblat, dejando en claro que su etapa de relaciones complicadas ha quedado en el pasado.

¿Fue Rels B?

Varios seguidores de la cantante señalaron que Lali pudo estar hablando del famoso artista Rels B, con quien salió en el año 2022. Sin embargo, la propia artista comentó que antes de él, ella ya había tenido romance con otros españoles.

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