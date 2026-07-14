¿De qué murió Mykee, el bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro desaparecido?

El mundo del espectáculo urbano está de luto por la muerte de Mykee, el bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro, quien había desaparecido hace unos días y finalmente fue hallado sin vida.

La policía de Miami fue quien informó que halló el cuerpo y también dio a conocer una posible causa de muerte, lo que causó más conmoción.

¿De qué murió Mykee, bailarín de Rauw Alejandro?

De acuerdo con la policía de Miami, todo apunta a que Mykee murió a causa de un suicidio. El cuerpo del joven bailarín de 28 años de edad fue encontrado cerca de las vías del tren, sin embargo, las autoridades no dieron a conocer más detalles sobre cómo hallaron el cuerpo.

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El artista fue reportado como desaparecido el domingo y según la ficha de búsqueda de la policía se le pedía a la población tener cuidado para acercarse a él, pero tampoco se dieron detalles sobre esta advertencia.

¿Quién era Mykee, bailarín de Rauw Alejandro?

El nombre real del bailarín era Michael-Anthony Leones Espino, aunque el artista era muy reservado se llegaron a dar a conocer datos de su vida privada.

Se sabe que el joven nació en Estados Unidos, pero era de ascendencia filipina. Además de que tenía 28 años de edad.

Mykee solo compartía en sus redes sociales fotos y videos de su trabajo, es decir, en los shows que daba bailando junto a Rauw Alejandro y Rosalía, con el primero estuvo 8 años trabajando.

El cantante puertorriqueño publicó un mensaje para despedir a su amigo y compañero de trabajo con un emotivo mensaje.

“Quedan tantas cosas por decir, tantos pensamientos sin terminar... 8 años compartiendo escenarios ha tu lado. Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido en esta vida. Tu sonrisa y tu luz siempre estarán en mi corazón. Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima. Descansa en paz, mi hermano”, se lee en el mensaje que publicó en sus redes sociales.

Los fans del cantante lamentaron la muerte del joven y mandaron condolencias a la familia del bailarín.

“Descansa en paz Maquina, Ojala te hubiesen escuchado antes, Ojala te hubiesen prestado atención”, “Te vamos a extrañar motopapi”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

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