Rosalía se encuentra en Estados Unidos con su gira LUX, donde dio un inolvidable concierto anoche, en la ciudad de Los Ángeles, California. La cantante catalana no lo dudó y aprovechó su estancia en el país norteamericano para apoyar a la Selección Española durante el partido de este jueves contra Austria.

La intérprete de “La Perla” y “Con Altura” causó furor en el SoFi Stadium, donde destacó por su estilo único, muy acorde con la era LUX. Además, dio algunos autógrafos y festejó con otras figuras relevantes del mundo del espectáculo de su país, como Penélope Cruz y Javier Bardem.

Rosalía impone moda y estilo en el partido de España vs. Austria

La cantante Rosalía asistió al partido de España vs. Austria que se llevó a cabo este jueves, donde el país ibérico resultó vencedor. Su look destacó entre miles de asistentes pues, en lugar de portar la clásica camiseta de futbol roja de su país, lució una camisa tipo polo con mangas tres cuartos en color blanco.

La intérprete acompañó el outfit con un pantalón negro y una bufanda roja de la selección española, misma que usó la mayor parte del partido sobre la cabeza. El accesorio podría ser interpretado como un velo de monja, que se complementa con el color blanco de la parte superior para evocar la temática “virginal” de LUX.

Rosalía en el partido de España vs. Austria, en Los Ángeles, el 2 de julio de 2026 ı Foto: Reuters

Además, durante el partido de futbol, los asistentes del SoFi Stadium de Los Ángeles, California, aprovecharon la oportunidad y corrieron a pedirle a Rosalía autógrafos en las camisetas del equipo español. Un grupo amplio se mantuvo varios minutos frente al palco en el que se encontraba la cantante, mientras le tomaban fotografías y gritaban con euforia su nombre.

Por un momento, la intérprete de “Despechá” se robó los reflectores y lo que sucedía en la cancha se mantuvo en segundo plano.

ROSALÍA firmando a los fans durante el partido de España - Austria en Los Ángeles 🇺🇸 pic.twitter.com/5yElS73Mcn — ROSALÍA GLOBAL (@ROSALlAGLOBAL) July 2, 2026

Al terminar el partido de España vs. Austria, la cantante catalana Rosalía posó para una fotografía con el presidente de la FIFA (Federación Internacional de Futbol), Gianni Infantino, y el presidente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), Rafael Louzán.

Rosalía con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), Rafael Louzán. pic.twitter.com/YsnURJsm4F — ROSALÍA GLOBAL (@ROSALlAGLOBAL) July 2, 2026

Otras celebridades que animaron a la Selección de España durante el partido contra Austria

Durante el enfrentamiento entre la Selección Española y el equipo de Austria, además de Rosalía, también destacaron la actriz Penélope Cruz y su esposo, el actor Javier Bardem.

Los intérpretes se sentaron junto a la cantante de “La Perla” y, al finalizar el encuentro de balompié realizado en Los Ángeles, los tres celebraron con entusiasmo el triunfo de su país. Las imágenes causaron furor en redes sociales, pues se trata del encuentro de tres figuras destacadas de España.

ROSALÍA celebrando la victoria de España contra Austria (3-0) junto a la actriz española Penélope Cruz y el actor Javier Bardem pic.twitter.com/yDUx1YthMh — ROSALÍA GLOBAL (@ROSALlAGLOBAL) July 2, 2026

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