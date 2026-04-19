Rosalía debuta como actriz en Euphoria temporada 3; así fue su aparición | VIDEO

La cantante Rosalía debutó como actriz y lo hizo en una de las series más aclamadas de la televisión: Euphoria temporada 3. La intérprete de “Despechá” tuvo una participación breve, pero relevante en el episodio.

En el capítulo Rosalía interpreta a una de las bailarinas del club de stripers en el que trabaja junto con Rue (interpretada por Zendaya).

Así fue la participación de Rosalía en Euphoria 3

El personaje de Rosalía se llama Magick y su empleador o proxeneta llamado Alamo le pide en la escena que salga a ganar dinero para él, pero Magick trae un collarín porque puso una demanda y la va ganando, si descubren que ella miente, entonces no obtendrá el dinero.

Magick está preocupada de que le manden un detective a investigarla, pero su proxeneta le dice que no le importa y que salga a ganar su dinero, pero ella insiste en que le deje conservar el collarín.

Rosalía habla en español en esta escena, algo que fue muy aclamado por los fans, sin embargo, el personaje de Alamo le dice que él no sabe español y que hable en inglés.

Así fue la participación especial de la reconocida cantante española La Rosalía en el episodio 2 de Euphoria Season 3 #EuphoriaSeason3 pic.twitter.com/QXxNCQ7u2W — 🌊🐞Lady Kim🐞🌊 (@kim_rojas03) April 20, 2026

Los fans celebraron la participación de Rosalía, aunque breve fue una de las más aplaudidas por los fans, sobre todo porque habla en español, pero otros más no quedaron convencidos con su intervención y aseguran que pasó desapercibida.

"Rosalía en Euphoria de stripper wow“, ”Ella es una diva", "La Rosalía en Euphoria parece Villano Antillano“, ”Me temo que la participación de Rosalía en Euphoria pasó totalmente desapercibida“, fueron algunos de los comentarios.

Por otra parte, también resurgen los rumores del supuesto romance de Rosalía con la actriz trans de Euphoria Hunter Schafer, ya que al ver el episodio se puede deducir por qué estaban tanto tiempo juntas en ese momento.

La tercera temporada de Euphoria se filmó en el 2023 y en ese mismo tiempo fue cuando Rosalía sacó su tema Tuya, canción que se dijo que se la escribió a Hunter Schafer, aunque Rosalía nunca lo confirmó siempre quedó la duda, pero ahora que salió la temporada de la serie en la que salieron juntas, se sabría que así fue como comenzó su conexión de amistad o algo más.