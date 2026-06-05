Rosalía pospone conciertos, ¿Qué le pasó?

La cantante Rosalía ha desatado preocupación entre sus fans después de que tuvo que cancelar tres de sus próximos conciertos en Estados Unidos por asuntos familiares que la hicieron volver a España.

Como bien sabemos, la famosa cantante se encuentra en medio del Lux Tour, una gira con la que promociona su álbum homónimo y que no ha estado libre de polémicas y comentarios por quienes no esperaban la gran teatralidad de su show.

Después de recorrer Francia, España, Portugal y otros países europeos, Rosalía se preparaba para el arranque de su gira por Estados Unidos y posteriormente, la veremos en otros países de Latinoamérica, incluyendo México.

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¿Qué le pasó a Rosalía y por qué pospuso sus conciertos?

La intérprete de ‘Berghain’ se vio obligada a abandonar sus compromisos laborales por una emergencia familiar. “Lamenta tanto decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado alternativa”, explicó en un comunicado el Kaseya Center (reciento de Miami) en redes sociales.

Además, se mencionó que se daría información de las nuevas fechas de manera posterior, sin mencionar la posibilidad de un reembolso y generando críticas en redes sociales, por quienes señalaron la necesidad de dar esa alternativa a los fans.

Los conciertos debieron haber arrancado este 4 de junio en Miami, así como el de junio; posteriormente, el 8 de junio se habría presentado en Orlando, pero todas estas presentaciones tuvieron que ser canceladas. En ese sentido, El Kia Center de Orlando compartió un comunicado similar en su cuenta oficial de Instagram.

Como te mencionábamos antes, el tour más reciente de Rosalía no ha estado exento de momentos inesperados,, pues ya en marzo, la intérprete de ‘La Perla’ canceló un concierto después de sufrir de una intoxicación alimentaria.

“Estoy en el suelo haciendo lo que puedo. Puedo intentar seguir, pero en algún momento tendré que parar... Puede que tengamos que hacerlo si físicamente no puedo continuar. Tengo dolor”, dijo antes de interrumpir su espectáculo en ese momento.

Rosalía vuelve a España

El programa Vamos a ver compartió imágenes de Rosalía regresando a España desde Miami. Fue vista en el Aeropuerto del Prado, acompañada por su hermana y todo su equipo.

Hasta ahora, se desconocen los motivos detrás de su inesperado regreso a casa. En el breve video, ella y su hermana visten con ropa cómoda de color negro. La publicación despertó molestia entre los fans, que piden respeto para la artista en su vida personal.

Rosalía ha vuelto a barcelona tras la cancelación de sus conciertos en USA. esto pinta grave… pic.twitter.com/PuxqAUblVo — ٗ (@APALEAPALE) June 5, 2026

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