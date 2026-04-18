Más de 130 mil personas asistieron al concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo de CDMX: así se vivió

El tenor italiano Andrea Bocelli durante su concierto gratuito en el Zócalo.

Más de 130 mil personas asistieron al concierto gratuito del tenor italiano Andrea Bocelli en el Zócalo de la Ciudad de México, informó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Desde temprano, decenas de personas comenzaron a llegar al primer cuadro de la capital, que para las 18:00 horas comenzaba a lucir abarrotado para recibir a Andrea Bocelli, quien celebra el 30 aniversario de su álbum Romanza, lanzado en 1997.

Así lució el Zócalo de la Ciudad de México durante el concierto gratuito de Andrea Bocelli. ı Foto: Cuartoscuro

El concierto, que tuvo como invitados a Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules, inició a las 19:19 horas, cuando el músico italiano salió al escenario acompañado por la Orquesta Sinfónica de Minería.

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Durante la hora y media de concierto, Bocelli interpretó temas como Vivo por ella, La Triaviata, con la soprano puertorriqueña Larisa Martínez. También sonaron temas como Toreador, Romanza y Caruso.

Tras un cambio de vestuario, acompañaron en el escenario al tenor italiano Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, que interpretaron What a Wonderful World, de Louis Armstrong, en el momento más destacado de la noche, mientras un espectáculo de pirotecnia iluminaba el cielo sobre la Plaza de la Constitución.

La cantante Ximena Sariñana acompañó al tenor Andrea Bocelli durante el concierto en el Zócalo. ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, pusieron a bailar al primer cuadro de la capital y calles aledañas al ritmo de cumbia con Mis Sentimientos y Vivo por Ella, para luego interpretar Canto Della Terra y Con Te Partiro, temas con los que Andrea Bocelli se despidió del Zócalo.

Los Ángeles Azules acompañaron al tenor italiano Andrea Bocelli durante su concierto gratuito en el Zócalo. ı Foto: Cuartoscuro

“Fue un honor ser testigos de una noche inolvidable en el Zócalo, donde la voz magistral de Andrea Bocelli, el talento de Ximena Sariñana y el ritmo inigualable de Los Ángeles Azules se unieron para regalarnos un momento único”, destacó Clara Brugada en la red social X tras el concierto.

Además de la Jefa de Gobierno, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller asistió al Zócalo y, previo al concierto, la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador convivió con parte del público.

La escritora Beatríz Gutiérrez Müller asistió al concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo. ı Foto: Cuartoscuro

La próxima parada de Andrea Bocelli es la Feria Nacional de San Marcos , en Aguascalientes, el próximo 25 de abril, también como parte de su gira Romanza 30th Anniversary World.

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cehr