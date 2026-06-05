Benito Juárez firma decálogo con sector turístico y presume avances en seguridad

La alcaldía Benito Juárez alcanza un histórico 84.4% en la percepción de seguridad.

Con miras a la celebración del Mundial de Futbol2026, la alcaldía Benito Juárez firmó un decálogo de colaboración con representantes de los sectores hotelero, restaurantero y turístico de la capital, con el objetivo de fortalecer la atención a visitantes y garantizar condiciones de orden, seguridad y hospitalidad en la demarcación.

El acuerdo fue suscrito por el alcalde de Benito Juárez, Luis Alberto Mendoza Acevedo; Alberto Carlos Albarrán, director de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México; Jack Sowraski, presidente de Calidad de la Ciudad de México; y José Antonio Gayosso, representante de la Asociación de Restauranteros de la Ciudad de México.

El decálogo contempla compromisos en materia de orden y seguridad, atención digna y profesional, información clara, respuesta oportuna, cuidado del entorno, consumo responsable de bebidas, inclusión y accesibilidad, respeto a la normatividad, comunicación permanente y generación de experiencias conjuntas para quienes visiten la capital.

La fiesta del Mundial se vivirá con orden y seguridad en Benito Juárez: alcalde Luis Mendoza.#Comunicado:

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Benito Juárez se alista para el Mundial 2026

Durante el encuentro, Mendoza Acevedo destacó que la preparación para recibir a miles de visitantes requiere de una coordinación estrecha entre autoridades y sectores económicos.

“La tranquilidad de quien nos visita es una responsabilidad compartida”, expresó el alcalde, quien añadió que “la hospitalidad es el primer contacto con la ciudad y el orden también comunica”.

El edil aseguró que la alcaldía ha realizado diversas acciones de reordenamiento urbano para mejorar la movilidad y la imagen de la demarcación de cara al Mundial.

Entre ellas destacó la liberación de espacios sobre Calzada de Tlalpan mediante la reubicación de comerciantes, una medida que, afirmó, “se llevó a cabo sin criminalizar el comercio en vía pública".

"La tranquilidad de quien nos visita es una responsabilidad compartida", afirma el alcalde Luis Mendoza de cara a la Copa del Mundo.. ı Foto: tomada de X: @BJAlcaldia.

Presumen histórica percepción de seguridad de cara al Mundial 2026

Asimismo, sostuvo que Benito Juárez continúa posicionándose como la alcaldía más segura de la Ciudad de México, del Valle de México y de la Megalópolis.

De acuerdo con Mendoza Acevedo, la percepción de seguridad entre la población alcanzó 84.4 por ciento en enero de este año, lo que representa un incremento de 4.8 puntos porcentuales respecto a mayo de 2025.

El alcalde señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral para que la demarcación llegue en condiciones óptimas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento para el que la Ciudad de México será una de las sedes y que atraerá a miles de turistas nacionales y extranjeros.

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JVR