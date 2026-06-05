Alerta EU por “altos costos de la atención médica” aquí

A una semana del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una advertencia dirigida a los aficionados estadounidenses que planean viajar al país para asistir a los partidos del torneo, al señalar que los costos de atención médica podrían resultar más elevados de lo esperado para los visitantes extranjeros.

En una publicación en redes sociales, la representación diplomática recordó que las emergencias médicas pueden ocurrir de manera inesperada durante cualquier viaje y subrayó que la mayoría de los seguros médicos contratados en Estados Unidos no ofrecen cobertura fuera de territorio estadounidense, por lo que recomendó revisar cuidadosamente las pólizas de seguro antes de emprender el viaje.

“En México, el costo de la atención médica puede ser más alto de lo esperado”, señaló en un mensaje dirigido a quienes se preparan para viajar a las sedes mundialistas, en el que recordó que el gobierno de EU no cubre los gastos médicos de los ciudadanos que salen al extranjero.

SOBRE ADVERTENCIA... ı Foto: Especial

Además, advirtió que muchos hospitales mexicanos solicitan la liquidación de los gastos médicos antes de autorizar el alta de los pacientes, una práctica común en instituciones privadas que puede representar desembolsos significativos para quienes no cuentan con cobertura internacional.

En un enlace a la página del Departamento de Estado, la dependencia recomienda contratar un seguro médico de viaje antes de salir de Estados Unidos y verificar si las pólizas habituales contemplan atención de emergencia, consultas médicas y hospitalización en el extranjero.

En caso de no contar con esa protección, las autoridades estadounidenses sugieren adquirir coberturas temporales especializadas para viajeros, algunas de las cuales permiten realizar pagos directos a hospitales y clínicas.

La guía oficial también aconseja contratar seguros de evacuación médica, especialmente para quienes planeen desplazarse a zonas alejadas, de mayor riesgo, o con infraestructura hospitalaria limitada. Asimismo, advierte que en el caso de los seguros de cancelación de viaje, que permite recuperar el dinero en caso de cambiar de planes, por lo general éstos no cubren gastos médicos en otros países.

El Departamento de Estado también ofrece a los ciudadanos de su país que en caso de enfermar o lesionarse gravemente en el extranjero, ayudar a encontrar médicos u hospitales locales, ponerlos en contacto con familiares o amigos, así como explicar las opciones disponibles para enviar y recibir dinero y otro tipo de ayuda financiera.

Otra recomendación es consultar con la embajada de cada país para conocer las restricciones sobre medicamentos recetados, a efecto de que el viajero se asegure de que estos países permitirán el ingreso de los fármacos en la aduana, especialmente aquellos con receta médica como marihuana medicinal, medicamentos para el TDAH y somníferos, ya que algunos países requieren permisos especiales o autorizaciones gubernamentales.