Clara Brugada recibe el Trofeo del Mundial en la Utopía Mixiuhca; afirma que CDMX está lista

Clara Brugada da la bienvenida a la copa y anuncia la realización de 2 mil obras de infraestructura.

Desde la Utopía Mixiuhca, alcaldía Iztacalco, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dio la bienvenida al Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA que, con broche de oro, cierra su tour internacional en la Ciudad de México, a unos días del arranque de la máxima justa del futbol.

“Bienvenida esta Copa del Mundo a la Ciudad de México, una tierra donde los sueños juegan en equipo y donde siempre hay cancha para todos los sueños; bienvenida esta copa de nuevo a la Ciudad de México, donde Pelé, Maradona y Hugo Sánchez tocaron la eternidad, y donde muy pronto nacerán las leyendas del futuro", expresó.

Durante la inauguración Brugada Molina afirmó que este trofeo del Mundial 2026 guarda la memoria de los días en los que la Ciudad de México fue el epicentro de la emoción en el planeta, además de custodiar la certeza de que muy pronto vendrán momentos inolvidables que recordarán las generaciones del futuro.

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De la mano de leyendas como Hugo Sánchez y Roberto Carlos, el máximo galardón del futbol cierra su tour internacional desde la Utopía Mixiuhca junto a Clara Brugada. ı Foto: Especial.

Trofeo del Mundial llega a la Utopía Mixiuhca para democratizar el futbol

Aseguró que es profundamente significativo que el trofeo se exhiba por segunda ocasión en una Utopía —la primera hace cuatro años en la Utopía Meyehualco, en Iztapalapa— pues son espacios democráticos que abren sus puertas a la población.

Recordó que la gran mayoría de personas no podrá entrar a los estadios, por lo que en este espacio cada niña y niño podrá verse reflejado en la copa y descubrir que el origen no determina el tamaño de los sueños.

“El futbol y las Utopías son profundamente democráticos porque no preguntan de dónde vienes para jugar, cuánto tienes o quién eres; abren sus puertas y convocan a la población, invitan a participar como en una cancha de barrio", indicó.

En este sentido, afirmó que las Utopías y el futbol comparten la convicción de que los sueños más grandes nacen desde abajo, en zonas apartadas o en los lugares más sencillos.

Asimismo, la Jefa de Gobierno subrayó que en las Utopías cada persona puede encontrar espacios para participar, aprender, convivir o construir comunidad; mientras que el fútbol enseña que un partido puede cambiar en el último minuto las utopías recuerdan el enorme potencial para transformar nuestra ciudad.

“El fútbol nos enseña que las utopías no son inalcanzables, son horizontes posibles cuando remamos todos en la misma dirección. Hemos llamado a democratizar el mundial, decimos desde la Ciudad de México: otro mundial es posible, uno abierto, participativo, sin machismo, sin racismo sin xenofobia y sin discriminación", afirmó.

¡La Copa Mundial de la @FIFAcom ya está en la Ciudad de México!



Recibimos el Trofeo más anhelado en la #UTOPÍA Mixiuhca. Del 5 al 8 de junio podrás conocer de cerca este histórico emblema del deporte.



​Nuestra capital es el corazón del futbol mundial y estamos listos para hacer… pic.twitter.com/IWtDQOOxhC — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 5, 2026

La titular del Ejecutivo local aseguró que el 11 de junio, sin importar ideologías, México apoyará a su selección, la cual “portará la esperanza, el orgullo y las ilusiones de millones de mexicanas y mexicanos”.

A los jugadores los llamó a salir a la cancha y dejar hasta la última gota de sudor, esfuerzo, coraje y corazón para defender los colores con orgullo y sentir la fuerza de millones que llevan en sus hombros al país.

“Le pedimos a esta selección que juegue por ellos, por el pueblo de México. No hay victoria mayor que honrar con entrega y dignidad la grandeza milenaria de esta nación mexicana, de la nación que somos. Todo México está con la selección“, afirmó.

Destacó que la Ciudad de México recibirá al Mundial 2026 con 2 mil obras que perdurarán tras la justa deportiva, y que se ha venido preparando desde hace semanas, meses y años, en un esfuerzo conjunto con la emoción del arranque del torneo.

Mundial 2026 dejará más de 4 mil canchas rehabilitadas en todo el país

Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacó que la llegada del Trofeo de la Copa Mundial a la Ciudad de México simboliza la pasión, identidad y emoción colectiva que el fútbol despierta entre millones de personas.

Subrayó que México se encuentra listo para recibir a selecciones, visitantes y aficionados de todo el mundo, gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y diversos sectores de la sociedad. Resaltó que el legado del Mundial ya se construye a través de más de 4 mil 200 canchas rehabilitadas en el país, programas deportivos que han involucrado a más de 1.2 millones de niñas, niños y adolescentes, así como acciones orientadas a fortalecer la inclusión, la convivencia comunitaria y el desarrollo de nuevas generaciones mediante el deporte.

Al tomar la palabra, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, señaló que la ciudad vive un gran momento que quedará grabado en la memoria de millones de personas, por lo que reconoció la visión y compromiso de la Jefa de Gobierno por el deporte, el rescate de los espacios públicos y el bienestar de la población.

Señaló que la Copa del Mundo no sólo representa una competencia deportiva, sino años de esfuerzos, sacrificios, constancia, trabajo y de que los sueños pueden convertirse en realidad. “Queremos que cada niña, niño y joven que hoy vea esta copa entienda que los sueños sí pueden alcanzarse, que no hay nada imposible”, expresó.

Es un gran orgullo y placer recibir a la leyenda del Futbol Mexicano, Hugo Sánchez, en la #UTOPÍA Mixiuhca para celebrar que el Trofeo de la Copa Mundial de la @FIFAcom está en nuestra capital.



​Los invitamos a todas y a todos a que no se pierdan esta oportunidad histórica.… pic.twitter.com/nMpj5a9wrx — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 5, 2026

Finalmente, Rodrigo Martínez Fabricio Ponce, representantes de Coca Cola México y FEMSA, respectivamente, invitaron a la población de la ciudad de México a vivir la experiencia del tour del trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA, el cual ha recorrido nueve ciudades de México en 19 días y ha permitido a más de 100 mil aficionados emocionarse y revivir momentos emblemáticos del fútbol.

En la presentación del trofeo original de la Copa Mundial FIFA destacó la presencia de los reconocidos exfutbolistas, el brasileño RobertoCarlos —campeón del Mundo con la selección de Brasil— y el mexicano Hugo Sánchez.

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JVR