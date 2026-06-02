Clara Brugada presenta la Fiesta del Mundial con más de mil actividades culturales y deportivas en CDMX.

En el marco de la Copa Mundial FIFA 2026, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó la Fiesta del Mundial, una programación que integra más de mil actividades culturales, deportivas y recreativas que se desarrollarán del 11 de junio al 19 de julio a través de 18 Festivales Futboleros.

Desde el Bosque de Chapultepec, y acompañada por integrantes de su gabinete, la mandataria capitalina señaló que a unos días del inicio del torneo la ciudad se prepara para que la población viva la Copa del Mundo desde una perspectiva incluyente, comunitaria y vinculada con la cultura, el deporte y la recreación.

Detalló que la estrategia contempla más de mil actividades distribuidas en toda la Ciudad de México, las cuales se llevarán a cabo durante los días que dure el Mundial. Precisó que los 18 Festivales Futboleros contarán con pantallas para la transmisión gratuita de los partidos, además de que se organizarán conciertos, actividades deportivas y expresiones artísticas para acercar la celebración a toda la población.

La titular del Ejecutivo local destacó que el objetivo es que las y los habitantes de la ciudad no sean únicamente espectadores del torneo, sino protagonistas de una experiencia que combine la pasión por el futbol con actividades culturales y deportivas.

La Ciudad de México se transformó rumbo al #Mundial2026 con obras que permanecerán como legado para las futuras generaciones. Hoy contamos con nuevas rutas de transporte público, mejor infraestructura y más espacios para el encuentro y la convivencia. pic.twitter.com/pfyNFe8SLt — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 2, 2026

Informó que las infancias contarán con espacios específicos, y talleres y ludotecas, mientras que los festivales incorporarán acciones orientadas a promover el juego limpio, la inclusión y la atención de quejas o incidentes que pudieran registrarse durante el evento.

Anunció que en los próximos días continuarán las inauguraciones de obras vinculadas a la preparación de la ciudad para la Copa Mundial, entre ellas los embarcaderos de Xochimilco, la Ruta El Chapulín —que conecta Chapultepec con Universidad— y la Ruta de los Animales Silvestres —que va de Universidad a Huipulco. También convocó a la ciudadanía a participar en la Ola Más Grande del Mundo, que se realizará en Paseo de la Reforma, con el propósito de obtener un nuevo Récord Guinness y enviar un mensaje de paz y fraternidad al mundo.

Clara Brugada anuncia desfile de pueblos y culturales

La mandataria agregó que el próximo 13 de junio se llevará a cabo un desfile de pueblos y culturas, el cual recorrerá Paseo de la Reforma, desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución. Indicó que esta actividad integrará elementos de memoria histórica, identidad cultural y tradición popular, además de referencias a figuras emblemáticas de la historia mundialista vinculadas con la Ciudad de México.

Añadió que la programación incluirá la reapertura del Museo Dolores Olmedo —que resguarda 128 obras de Diego Rivera— así como actividades en el Palacio de Bellas Artes y espacios culturales en el Bosque de Chapultepec, donde distintas embajadas compartirán expresiones representativas de sus países.

Clara Brugada recordó que la realización del Mundial aceleró la ejecución de más de dos mil obras de infraestructura previstas para este año, relacionadas con movilidad, agua, drenaje, pavimentación y rehabilitación de espacios deportivos. Subrayó que se trata de proyectos planeados para mejorar la calidad de vida de la población y que permanecerán como legado para la ciudad una vez concluido el torneo.

La secretaria de Cultura de esta Ciudad, Ana Francis López Bayghen, destacó que la capital se consolidará como el epicentro cultural de la Copa Mundial FIFA 2026 con la realización del Gran Desfile Mundialista, el próximo 13 de junio. Explicó que el recorrido partirá de la Diana Cazadora y llegará al Monumento a la Revolución, con la participación de 10 carros alegóricos, seis globos monumentales y cientos de creadores y artistas.

Somos una ciudad vibrante, diversa y orgullosamente abierta al mundo, que da la bienvenida al evento deportivo más importante del planeta.



Somos un pueblo unido que rechaza la discriminación y que vive esta gran celebración como una oportunidad para promover la paz, la inclusión… pic.twitter.com/VGfiuhC5XU — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 2, 2026

Detalló que el desfile combinará elementos de la identidad mexicana con referencias históricas del futbol, incluyendo danzantes prehispánicos, catrinas, una trajinera de Xochimilco y representaciones inspiradas en los mundiales de 1970, 1971 y 1986. Señaló que el recorrido concluirá con figuras monumentales de Quetzalcóatl y el Ajolote.

Los Askis, La Sonora Santanera y Sonido La Changa participarán

La funcionaria informó que la programación cultural se extenderá a través de los 18 Festivales Futboleros, que ofrecerán actividades musicales, dancísticas y artísticas con la participación de agrupaciones como Los Askis, La Sonora Santanera y Sonido La Changa. Además, destacó proyectos de arte urbano, memoria colectiva y exposiciones públicas, entre ellos la muestra “Ajolotes en el Corazón”, la intervención muralística “Pase Colectivo”, las bancas escultóricas “Ven y siéntate con Frida”, exposiciones fotográficas en las rejas de Chapultepec y videomapping en Tlaxcoaque.

Asimismo, señaló que el entorno del Estadio Ciudad de México se transformará en un espacio cultural previo a cada encuentro, con la participación de más de 2 mil 500 artistas distribuidos en 37 grupos musicales y 63 comparsas. Destacó también el éxito de la exposición de memorabilia futbolística “Álbum Épico”, en el Museo Yancuic, que suma alrededor de 50 mil visitantes.

Por su parte, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, afirmó que el espacio público será protagonista durante la Copa Mundial FIFA 2026 mediante una estrategia que acercará actividades gratuitas, culturales y recreativas a toda la población.

Informó que se instalarán 18 Festivales Futboleros distribuidos en las 16 alcaldías y que siete de ellos permanecerán activos durante los 39 días del Mundial. Precisó que estos espacios ofrecerán transmisiones gratuitas de los partidos, actividades culturales, gastronomía y programación familiar en entornos seguros y libres de venta de alcohol.

¡Estamos listos para recibir al mundo!



Nos espera una gran fiesta llena de cultura, alegría, deporte y actividades. Aquí celebramos la diversidad y abrimos las puertas a quienes nos visitan de cada rincón del planeta.



La #CapitalDeLaTransformación está lista para hacer historia… pic.twitter.com/DrSTgEQFXf — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 2, 2026

El titular del Subsistema PILARES, Javier HidalgoPonce, informó que actualmente 500 canchas de fútbol han sido construidas o rehabilitadas en la Ciudad de México, de las cuales 315 fueron intervenidas por el Gobierno capitalino. Señaló que esta infraestructura permitirá recibir la Copa Mundial promoviendo la práctica deportiva entre niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad e integrantes de la diversidad sexual.

Añadió que los Festivales Futboleros contarán con torneos, retos de habilidad, actividades recreativas y modalidades alternativas de fútbol para todas las edades, además de talleres creativos, actividades artísticas y rodadas ciclistas temáticas que se realizarán en distintos puntos de la ciudad.

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JVR