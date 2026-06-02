Extra Stickers del Mundial 2026: ¿Cómo y dónde conseguirlos? | PASO A PASO

¡La fiebre mundialista no sería lo mismo sin el álbum Panini del Mundial 2026! Miles de niños, jóvenes y adultos, aficionados o no, están llenando este álbum de estampas y haciendo hasta lo imposible para conseguir todos los cromos. Pero ¿qué hay de los “extra stickers”? ¿Ya tienes los tuyos?

Este año, Panini se lució con algunas características adicionales para su álbum de estampas del Mundial 2026, entre ellas los stickers de Coca-Cola y los “extra stickers”.

¿Listo para llenar tu álbum del Mundial? ⚽️🏆

🔥Panini presentó el álbum de estampas para la Copa del Mundo más grande que haya hecho en su historia.

La colección esta completa en puntos de venta para que completes el tuyo 😍#Panini #CopaDelMundo #Mundial2026 #Álbum pic.twitter.com/zBQc3aB7Mx — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 3, 2026

Estos últimos son ediciones especiales de algunas estampas del álbum, con fondos de color dorado o plateado, cuya obtención es opcional porque no están numeradas, pero que representan objetos de gran valor para los coleccionistas.

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Por esto mismo, los “extra stickers” son algunas de las piezas más difíciles de conseguir para el álbum Panini del Mundial 2026. Pero, ¿sabías que los coleccionistas más dedicados ya dieron con el truco para encontrarlas más rápido? Aquí te lo compartimos.

¿Cómo y dónde conseguir los “extra stickers” del álbum Panini del Mundial 2026?

Puedes llenar tu álbum Panini del Mundial 2026 sin conseguir ninguno de los “extra stickers” dorados o plateados. Pero, si eres un verdadero fan del fútbol internacional, seguramente querrás añadir algunos a tu colección.

Entonces, ¿cuál es el truco para conseguir los “extra stickers” del Mundial? De acuerdo con varios influencers y youtubers, hay varios métodos.

Mirar la transparencia del sobre

Un truco en el que coinciden varios youtubers es que, al comprar un sobre, observes detalladamente la parte trasera del mismo.

Según estos creadores de contenido, cuando un sobre cuenta con un “extra sticker”, éste normalmente es colocado detrás de todas las estampas normales.

Además, el diseño trasero del “extra sticker” es diferente al de un cromo normal. El primero tiene la silueta de un jugador y la leyenda “EXTRA STICKER”, mientras que, el segundo, solo tiene la silueta del trofeo.

Por lo anterior, según los youtubers que difundieron el truco, si observas detenidamente la parte trasera de un sobre, puedes ver cómo se transparenta el diseño trasero de la última carta. Si ves una forma redondeada, es un sticker normal (pues es el trofeo), pero si ves letras, es un “extra sticker” (pues es el texto que lo indica).

Pesar el sobre con una gramera

Otro truco más complejo pero supuestamente igual de efectivo es pesar cada sobre con una gramera.

Cuando un sobre lleva un “extra sticker”, éste no suple a una estampa normal, sino que se suma a las siete estampas que tiene habitualmente. Es decir, un sobre con “extra sticker” tiene ocho estampas en lugar de siete.

Por lo anterior, un sobre con “extra sticker” pesaría alrededor de seis gramos, y no los cuatro o cinco gramos que pesa normalmente.

Claro que no vas a llevar tu gramera a la tienda (¿o sí?), pero el truco es útil para cuando compras cajas completas de sobres.

Compra los “extra stickers” de segunda mano

Si todo lo anterior falla y de verdad quieres complementar tu colección con todos los “extra stickers”, considera comprarlos individualmente.

Mercados callejeros y coleccionistas en redes sociales o plataformas en línea (Mercado Libre, Facebook Marketplace) venden las piezas que les sobran, lo que es una gran oportunidad para conseguir las estampas que te faltan.

¡Cuidado con los precios abusivos de reventa en "extra stickers"! ı Foto: Captura de pantalla

Pero ¡mucho ojo! Algunos abusivos están vendiendo stickers hasta en mil pesos por pieza. Siempre busca un precio justo para alguna pieza de reventa.

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