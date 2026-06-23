¿Quién es Loli Bahía y qué relación tiene con Rosalía?

Desde hace varios meses, Rosalía no solo ha triunfado sobre los escenarios, pues también ha sido relacionada de manera íntima con la modelo Loli Bahía, aunque ella misma ha mantenido la relación ambigua al evitar realizar declaraciones en torno a la joven.

Han sido captadas juntas en más de una ocasión y por la antigua relación con Hunter Schafer, se sabe que la cantante española no solo tiene un interés romántico hacia los hombres, sino también por las mujeres.

¿Quién es Loli Bahía y qué relación tiene con Rosalía?

Loli-Bahia Roubille nació el 19 de septiembre de 2002. Es una modelo y actriz francesa cuyo padre es de ascendencia española y su madre, de ascendencia argelina.

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Fue descubierta después de participar en el concurso internacional de modelos Egeri Tour, celebrado en su ciudad natal de Lyon. Debutó en la pasarela en 2020 en el desfile de Louis Vuitton y en enero de 2023, se convirtió en embajadora de la marca Yves Saint Laurent Beauty.

Sobre su trabajo en la actuación, fue el año 2023 que debutó en el séptimo arte al interpretar a la joven Jeanne du Barry en un largometraje homónimo sobre la última maîtresse-en-titre del rey Luis XV de Francia.

Se sabe que ella y Rosalía se conocieron a finales de 2025 en el desfile de Primavera Verano de Christian Dior en Paris, donde la cantante fue invitada y la modelo desfiló en la pasarela.

Tras esto, comenzaron a ser vistas juntas en más de una ocasión bajo diferentes circunstancias. En ese sentido, compartieron un viaje de celebración de Año Nuevo en Brasil y fueron vistas paseando juntas.

Para inicios de 2026, la pareja ya era captada paseando de la mano por ciudades como Nueva York, consolidando su romance sin emitir ningún tipo de declaración al respecto de su estatus sentimental.

A pesar de ello, tanto Loli Bahía como Rosalía se han mostrado especialmente cercanas en las recientes semanas y para muchos, verlas caminar tomadas de la mano es suficiente para declarar que son novias.

Rosalía and her girlfriend, Loli Bahia, looking adorable together as they head back to their hotel pic.twitter.com/MXKDHAKZu7 — D O T 💫 (@D_O_Tttt) June 22, 2026

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