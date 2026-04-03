Aitana revela por qué terminó con Sebastián Yatra en pleno concierto de Rosalía | VIDEO

Aitana revela por qué terminó con Sebastián Yatra en pleno concierto de Rosalía

Aitana reveló los detalles sobre el motivo real por el que terminó con Sebastián Yatra en mitad de un reciente concierto de la cantante Rosalía. Esto como parte de una dinámica que ha implementado la cantante española, donde invita a personalidades a un “confesionario”.

En el confesionario, una persona por concierto habla con Rosalía y le cuenta alguna anécdota donde alguien “fue una perla”, en referencia a la canción “La Perla” que forma parte de su más reciente álbum LUX. Este término es otorgado a personas que tienen actitudes tóxicas con otros.

Aitana revela por qué terminó con Sebastián Yatra

Durante el concierto, Aitana fue la persona que apareció en una de las pantallas de un lado del confesionario y se sinceró sobre su polémica relación con Sebastián Yatra.

Ella mencionó que ha sido pareja de varias personalidades, pero que uno en particular la sorprendió: “Cuando íbamos a hacer un año me dijo: ‘A partir del año puedo ser infiel’. Y yo dije: bueno, por lo menos es sincero”, relató.

“Sabía que él mismo tiene caducidad”, repuso Rosalía tras la impresionante declaración. Por su parte, Aitana contó que tomó la decisión de volver a intentarlo con él, cuando él declaró sobre su tendencia a la infidelidad.

“Cuando salió eso yo dije ‘qué vergüenza’”, contó ella. Entonces, la intérprete de ‘La Yugular’ decidió revelar que Yatra utilizó su nombre para una movida de marketing y luego le pidió perdón, pero ella decidió no perdonarle.

Aitana se somete al confesionario de Rosalía en la tercera fecha del LUX TOUR en Madrid. pic.twitter.com/rAjGINlXsy — LUX TOUR (@MOTOMAMlTOUR) April 3, 2026

Las declaraciones sobre la infidelidad enseguida hicieron que muchas personas señalaran que Aitana hablaba de Sebastián Yatra, pues él mismo ha confesado en el pasado que tiene una tendencia a ser infiel en relaciones largas.

“Me pasa que pienso si yo estoy en una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo podría aguantar porque me darían ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien, me darían ganas de estar con alguien más", señaló en una entrevista del 2024.

Además, puntualizó que se ha llegado a sentir limitado al empezar una relación, por lo que esto le ha impedido hacer cosas que desea con otras personas; en este sentido aseguró que “uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo. Empiezas a pensar que si sales de fiesta te va a empezar a gustar alguien y voy a querer hacer algo, pero no lo voy a hacer y me tengo que aguantar” terminó.