¿Quién es el heredero universal de Liam Payne?

A casi dos años de la muerte de Liam Payne, se ha revelado quién es el heredero universal de la fortuna del famoso ex integrante de One Direction, quien falleció a los 31 años de edad tras caer del hotel en el que se hospedaba en Argentina el pasado 16 de octubre de 2024.

El caso generó incredulidad y sorpresa entre las fans del artista, quienes lamentaron su fallecimiento y las circunstancias que lo rodeaban, pues acababa de ser duramente criticado por “robarse foco” al acudir al concierto de Niall Horan en el país latino.

Detienen a 3 por la muerte de Liam Payne ı Foto: AP

El heredero universal de la fortuna de Liam Payne

Ahora, a unos meses de que se cumpla el aniversario luctuoso de Liam Payne, el destino de la fortuna del cantante quedó definido y se reveló que documentos presentados al Tribunal Superior del Reino Unidos establecen a su hijo Bear como el único heredero universal.

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El pequeño de ocho años es fruto de la relación del intérprete de ‘Teardrops’ con la cantante Cheryl Tweddy. El artista no estaba casado y no dejó un testamento antes de morir, por lo que la legislación británica determinó al beneficiario.

En ese sentido, Bear recibirá la cantidad de 21 millones de libras esterlinas (más de 27 millones de dólares), que es casi 3 millones menos de lo que se había estimado de manera inicial.

Los bienes incluyen una casa de cinco habitaciones en Buckinghamshire que Payne compró en 2021 para permanecer cerca del niño después de que se separó con Cheryl. Cabe mencionar que aunque la residencia fue puesta en venta tras su muerte, después fue retirada del mercado.

La justicia británica determinó que Bear, hijo de Liam Payne y Cheryl Tweedy, será el único heredero de la fortuna del cantante, valorada en aproximadamente 28.4 millones de dólares. pic.twitter.com/bGn3CUUz3x — Indie 505 (@Indie5051) June 23, 2026

Según la prensa británica, parte del dinero podrá utilizarse para beneficiar a Bear y el resto permanecerá en un fideicomiso hasta que cumpla 18 años de edad. Tweedy y el abogado de la industria musical, Richard Bray, fueron designados como administradores de la herencia.

Por su parte, la novia de Liam Payne, Kate Cassidy, se negó a realizar cualquier reclamación sobre los bienes del artista, lo que permitió que el juicio avanzara de manera óptima en beneficio del hijo de ex integrante de One Direction.

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