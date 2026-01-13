Tunden a Shanik Bergman por hospedarse y dar tour por habitación en la que murió Liam Payne

Shanik Berman recibe críticas por dar tour por cuarto en el que murió Liam Payne

La periodista Shanik Bergman está en la polémica, luego de que publicara un video presumiendo que se hospedó en el mismo hotel y en la misma habitación en la que murió el cantante Liam Payne.

Shanik Bergman publicó un video en sus redes sociales en el que mostró cómo era por dentro la habitación del hotel Casasur, ubicado en Argentina.

Shanik compartió una breve grabación en la que la periodista aparece en la habitación del hotel y señala que llegó a Argentina, pero que ya no había otra habitación de hotel disponible y que esa fue la que le tocó.

Shanik mostró el balcón del que cayó el ex One Direction, aquel 14 de octubre de 2024.

“Ahí está la alberca y no sé donde cayó, pero cayó desde este balcón”, dijo la periodista.

Contó que ella iba acompañando a su hija Karla Berman por motivos de trabajo y que le pidió que le dieran una habitación con vista bonita, pero resulta que la única que quedaba era en la que murió Liam Payne.

La periodista salió del hotel y contó que afuera del lugar se encuentran, aún, imágenes y flores de parte de los fans que recuerdan al cantante de pop, Shanik dijo que todavía se sientes en el ambiente las emociones de los seguidores del artista fallecido.

En Buenos Aires solo quedaba una habitación en el hotel @CasaSurHotel, la 310 y es la que nos dieron, es la que ocupó @LiamPayne su último día. pic.twitter.com/iMtipw9qsC — Shanik Berman (@shanikberman) January 12, 2026

Critican a Shanik Berman por video de habitación de Liam Payne

Los usuarios de Internet no estuvieron de acuerdo con el video de la periodista y la tacharon de insensible, de imprudente y de irrespetuosa.

“Esta mujer es de lo peor, pero cuando le dicen algo que le incomoda se hace la víctima”, “Está señora entre más grande más IMPRUDENTE”, " Ni ella se la cree que le dieron esa habitación por casualidad. La ha de haber pedido la chismosa para ver que encontraba", señalaron los cibernautas antes el video que calificaron de mal gusto y sobre todo de falta de respeto.

¿Cómo murió Liam Payne?

El pasado 16 de octubre del 2024, en el hotel Casasur, de Palermo, Argentina, Liam Payne cayó del balcón de su habitación de hotel.

La causa de muerte fue, según las autoridades, por politraumatismo, así como hemorragias internas y externas.

En un inicio se dijo que había sido un suicidio, sin embargo, después se reveló que dos empleados del hotel le entregaron drogas, las. cuales fueron detectadas en el cuerpo del cantante cuando se realizó la autopsia, sin embargo, también se descargó el suicidio.