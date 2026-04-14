¿Quién es Yolanda Ramos, invitada al Confesionario de Rosalía?

Una de las actrices y figuras más queridas de España

En su más reciente escala en Barcelona, la artista decidió honrar sus raíces catalanas invitando a una de las figuras más emblemáticas del espectáculo español, Yolanda Ramos, para protagonizar el segmento más esperado del espectáculo, el confesionario.

La gira de Rosalía ha demostrado ser mucho más que un evento de talento vocal y coreográfico, se ha vuelto viral por sus sorpresas constantes.

Tras su paso por Madrid, la cantante regresó a casa. El Palau Sant Jordi fue el escenario de una dinámica que ya es sello de su gira: un invitado especial sube para “confesar sus pecados” ante la artista, quien escucha desde una cabina de madera.

Yolanda Ramos como Noemí Argüelles en Paquita Salas ı Foto: Netflix

Para la ocasión, la elegida fue la humorista Yolanda Ramos. La química entre ambas encendió el recinto, transformando un ritual de “arrepentimiento” en improvisación y comedia.

La mezcla entre las bromas de Yolanda Ramos y la actitud de Rosalía creó un momento único lleno de anécdotas inolvidables. Unir la música moderna con la comedia clásica es la combinación ideal para una noche increíble.

¿Quién es Yolanda Ramos?

Nacida en Cerdanyola del Vallès en 1968, Yolanda Ramos es una de las actrices y humoristas más queridas y respetadas de España.

Su trayectoria es el reflejo de una artista, comenzó como vedette en el mítico local El Molino y formó parte de compañías de teatro prestigiosas como La Cubana.

Su carrera es una de las más versátiles de la industria, se consolidó como un icono de la televisión en los años 2000 gracias al programa Homo Zapping, donde sus imitaciones de figuras como María Teresa Campos se volvieron icónicas.

Su trayectoria en el cine ha sido igualmente destacada y respaldada por la crítica, obteniendo una nominación al Goya y la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga por su trabajo en Carmina y amén, además de participar en Volver bajo la dirección de Pedro Almodóvar.

En años recientes, se ha convertido en un fenómeno viral gracias a su papel como Noemí Argüelles en la serie Paquita Salas de Netflix, interpretación que no solo inundó las redes sociales con memes, sino que también le valió el Premio Feroz a la Mejor Actriz de Reparto.

El encuentro de estas dos grandes artistas en Barcelona fue más que un momento divertido. fue el puente que unió el estilo moderno de Rosalía con la gran trayectoria y el talento de Yolanda Ramos.