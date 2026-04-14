¿Quién es el dueño de las tiendas 3B y cuántas hay actualmente?

¿Quién es el dueño de las tiendas 3B ?

La cadena de tiendas 3B ha ganado una gran popularidad en los últimos años, y actualmente cuentan con miles de tiendas distribuidas en 19 estados de la República mexicana.

Las tiendas 3B se posicionaron como el primer supermercado con el modelo de retail Hard Discount en México, centrándose en ofrecer los productos básicos de más alta demanda a precios bajos mediante la optimización de costos operativos.

En las 3 mil 346 sucursales de las tiendas 3B se puede encontrar; en su mayoría, productos de marcas propias, lo que permite que puedan poner a la disposición de las personas costos bastante accesibles comparados con otras marcas.

Tiendas 3B ı Foto: 3B

Actualmente cuentan con más de 800 productos como alimentos secos y congelados, productos de cuidado personal, productos de limpieza del hogar, y mascotas disponibles a bajos costos.

En sus más de 20 años de presencia en el país, la empresa se ha logrado posicionar como una de las preferidas de las personas, pues confían en la calidad de sus productos y los prefieren por sus costos accesibles.

Tiendas 3B ı Foto: 3B

¿Quién es el dueño de las tiendas 3B?

El fundador de las tiendas 3B es el empresario estadounidense de origen libanés K. Anthony Hatoum, quien también es presidente del consejo de administración y directivo ejecutivo del emisor.

Hatoum comenzó su carrera profesional en la división de banca de inversión de JP Morgan en Nueva York, posteriormente se desempeñó como gerente sénior de proyectos en McKinsey & Co.

El fundador de las tiendas 3B también formó parte del grupo global de capital privado de Merrill Lynch, en donde se desempeñó como director gerente y se encargó de BIM, la cadena turca de supermercados de descuento.

Dueño de las tiendas 3B ı Foto: Especial

Además, también cofundó la empresa de tarjetas de crédito, financiación al consumo y programas de fidelización en Turquía, Advantage Card, que fue una de las primeras en operar en línea en dicho país, de acuerdo con la información oficial de la página oficial.

K. Anthony Hatoum, quien también es conocido como “El Turco” cuenta con una licenciatura en Ingeniería Civil otorgado por la Universidad de Columbia, una maestría en Ingeniería Civil por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y un MBA por la Escuela de Negocios de Stanford.

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