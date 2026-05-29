R&I ratifica la calificación crediticia de Pemex en BBB+ con perspectiva estable.

Rating and Investment Information, Inc. (R&I) ratificó la calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex) en BBB+, con perspectiva estable. La calificación se mantiene alineada con la de México, considerando el papel estratégico de Pemex dentro de la política energética nacional, su relevancia para la actividad económica del país y el apoyo financiero directo e indirecto que recibe del Gobierno Federal.

En su análisis, R&I destacó que Pemex continúa desempeñando una función central para asegurar el suministro estable de combustibles y otros energéticos en México, así como su contribución fiscal al Gobierno Federal.

La agencia calificadora señaló que, dada la relevancia estratégica de Pemex para la política energética nacional y el respaldo financiero del Gobierno Federal, la empresa mantiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.

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La ratificación de R&I confirma la relevancia del vínculo estratégico entre Pemex y el Gobierno de México.

📰 Comunicado Nacional



R&I ratifica la calificación crediticia de Pemex en BBB+ con perspectiva estable



🔗 https://t.co/LtsMbggqoE pic.twitter.com/OT6Z08UmY0 — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 30, 2026

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JVR