Moody’s rebaja a México calificación; ve debilidad fiscal

Moody’s Ratings bajó la calificación crediticia de México y cambió su perspectiva, desde Baa2 negativa a Baa3 estable, la modificación fue por un debilitamiento fiscal y los apoyos continuos del Gobierno federal a Petróleos Mexicanos (Pemex) que no han permitido la estabilización de la deuda.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que el grado de inversión se mantuvo; no obstante, analistas señalaron que el soberano quedó en el último grado antes de estar reprobado.

“La rebaja de las calificaciones a Baa3 refleja un debilitamiento sostenido de la fortaleza fiscal que se aceleró en 2024 y prevemos que persista, ya que la rigidez del gasto, una base de ingresos estrecha y el apoyo continuo a Petróleos Mexicanos limitan la capacidad del Gobierno para estabilizar la deuda en un entorno de bajo crecimiento”, indicó Moody’s.

El Dato: Standard & Poors cambió, el pasado 12 de mayo, la perspectiva crediticia de México, de estable a negativa, al argumentar el mismo debilitamiento de la economía nacional.

Por su parte, la calificadora destacó que, a pesar de las medidas de la administración federal para reducir el déficit fiscal, la soberanía energética y los apoyos económicos a través de programas sociales han “debilitado los anclajes fiscales”; agregó que la posición fiscal del país se ha afectado en comparación con otros países calificados en la categoría Baa; además, “su vulnerabilidad a los shocks fiscales ha aumentado”; y en ese sentido, prevén que el crecimiento económico se mantenga moderado y conforme pasa el tiempo la tasa regrese de forma gradual a 2.0 por ciento.

De acuerdo con Moody’s, la calificación Baa3 considera que la economía mexicana tiene respaldo por ser grande y diversificada, además de tener un acceso preferencial con Estados Unidos “lo que proporciona un anclaje duradero” para el comercio y la inversión.

Asimismo, las iniciativas que ha puesto en marcha el Gobierno federal sobre inversiones podrían mejorar el desempeño económico, pero en el mediano plazo; no obstante, también hay limitaciones por “debilidades estructurales” como la informalidad, inseguridad y falta de infraestructura en energía y agua.

Mientras tanto, la perspectiva estable muestra que, a pesar del debilitamiento fiscal, ésta será gradual y se compensará con la estabilidad macroeconómica del país, “aunque el apoyo continuo a Pemex seguirá limitando la consolidación fiscal, México no enfrenta desequilibrios macroeconómicos que amplifiquen los riesgos fiscales. Además, las autoridades mantienen una capacidad demostrada para ajustar las políticas monetarias y macroeconómicas en respuesta a los shocks”.

A su vez, la SHCP señaló que, pese a la baja en la calificación de la deuda soberana, México mantuvo el grado de inversión con las ocho agencias que realizan una evaluación; asimismo, que el cambio de perspectiva “refleja” que Moody’s no prevé cambios adicionales en los próximos 18 meses porque el marco macroeconómico es sólido y la economía es resiliente a choques externos.

Y destacó que la calificadora Moody’s bajó la calificación por el desempeño del crecimiento económico y el respaldo a la petrolera mexicana y no por un problema que se relacione con la solvencia o desequilibrios macroeconómicos.

En ese sentido, la SHCP destacó que hay un compromiso para reducir el déficit fiscal, puesto que en 2025 realizó un ajuste fiscal de 1.3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), la mayor disminución en los últimos 30 años, sin comprometer los programas sociales y con estabilidad y disciplina financiera. La estructura de la deuda es sólida, debido a que 80 por ciento se encuentra en moneda nacional y a tasa fija, por lo que se reducen las vulnerabilidades externas.

“Los resultados al primer trimestre de 2026 confirman la continuidad de esta estrategia. El balance presupuestario registró un déficit menor al previsto, mientras que el balance primario alcanzó un superávit de 98 mil millones de pesos. Asimismo, la estrategia oportuna de manejo de pasivos generó ahorros por 47 mil millones de pesos en el costo financiero de la deuda”, agregó.

ESCALA CREDITICIA ı Foto: Especial

Y sostuvo que el Gobierno federal ha impulsado las inversiones en infraestructura con la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para fortalecer la certidumbre jurídica y la aceleración de proyectos mixtos e impulsar el crecimiento económico, el empleo y la capacidad productiva.

Asimismo, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, señaló que la calificación soberana está a un peldaño de perder el grado de inversión y, de persistir la degradación, equivaldría a “estar reprobados”; es decir, el costo del financiamiento para personas, empresas y Gobierno se incrementaría, incluso el tipo de cambio “sería vulnerable de registrar depreciaciones aceleradas y en general se deterioraría más el contexto económico de México”.

Mientras que el área de Estudios Económicos de Banamex añadió que la baja de la calificación sucedió como lo estimaron y coincidió en que se dio por un “debilitamiento de la posición fiscal en un contexto de bajo crecimiento”.