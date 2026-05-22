Moody’s ratifica la calificación crediticia de Pemex en B1 y mantiene perspectiva estable.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la agencia internacional Moody’s Ratings ratificó la calificación crediticia de la empresa en B1 con perspectiva estable, dando continuidad a la mejora anunciada en septiembre de 2025.

Pemex llega a esta ratificación con resultados financieros sólidos. Al primer trimestre de 2026, la deuda financiera se ubicó en 79 mil millones de dólares, su nivel más bajo desde 2014 y 25% menor respecto a 2018, con una trayectoria de fortalecimiento institucional y financiero. Asimismo, la empresa ha optimizado costos, fortalecido su posición financiera y mejorado su capacidad de inversión, avanzando hacia una estructura más sólida y sostenible de largo plazo.

Estas acciones permitieron el regreso exitoso de Pemex al mercado local de capitales en febrero de 2026 por 31.5 mil millones de pesos, emisión que registró una demanda 2.5 veces superior al monto ofertado, obteniendo así mejores condiciones y confirmando la confianza de los inversionistas en Pemex.

En el ámbito operativo, la empresa mantuvo estabilidad en la producción de hidrocarburos líquidos y avanzó en la producción de gas, el procesamiento de crudo y la elaboración de combustibles de alto valor, contribuyendo a la seguridad energética del país.

La ratificación resalta el respaldo del Gobierno de México, el cual ha permitido mantener la estabilidad financiera de Pemex, fortalecer su posición crediticia y mejorar su acceso a los mercados en condiciones favorables.

Petróleos Mexicanos continuará trabajando con disciplina financiera, eficiencia operativa y visión de corto, mediano y largo plazo para fortalecer sus resultados e impulsar el sector energético para el bienestar de las y los mexicanos.

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JVR