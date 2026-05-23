Acuerdo con la UE dará certidumbre por 40 años

EL TITULAR de la secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, firmaron este viernes el acuerdo de Comercio Interino México-Unión Europea.

Al compartir la renovación entre ambas regiones, el funcionario mexicano aseguró que esto significará mayor certidumbre, comercio, inversión y oportunidades para las empresas mexicanas y las europeas.

Este acuerdo interino sirve como una medida profesional para que todas las modificaciones y demás cambios convenidos en la firma del Acuerdo Global Modernizado sean aplicables en lo que este es avalado por los congresos de los 27 países europeos para que ya pueda entrar en vigor.

En una conferencia previa, el secretario de Economía aseguró que con esta actualización se asegura una certidumbre que podría extenderse por los próximos 30 y hasta 40 años.

Enfatizó que una de las conclusiones que se pueden sacar de este acontecimiento, es que finalmente representa un mensaje de certeza a futuras generaciones y el cual se está concretando en medio de un contexto adverso a escala global.

“Entonces es un poco inusual que en una época donde tienes tanta incertidumbre, puedes llegar a un acuerdo para los próximos 30,40 años. Ahora, ¿por qué llegamos a ese acuerdo? Porque sabemos que necesitamos o nos necesitamos mutuamente y que tiene mucho sentido modernizar el acuerdo que ya tuvimos como que fue muy buena experiencia y que es una buena noticia para nuestra economía y nuestro futuro”, declaró.

Resaltó que uno de los beneficios más importantes es la reducción de los aranceles, lo cual abaratará las exportaciones de productos agropecuarios, de manufactura y también de la industria automotriz hacia el continente europeo.

Recordó que el mercado estimado de la UE es de 450 mil millones, por lo que se facilitará en gran medida las negociaciones.