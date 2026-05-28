Ocurre en la Planta VII de Amoniaco

Pemex reporta incendio en complejo petroquímico de Cosoleacaque, Veracruz

“Se registró un conato de incendio en la Planta VII de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, Veracruz, que fue controlado de manera inmediata”, señaló Pemex

Pemex reporta incendio en complejo petroquímico de Cosoleacaque, Veracruz.
Pemex reporta incendio en complejo petroquímico de Cosoleacaque, Veracruz. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó este jueves un incendio en la Planta VII de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, Veracruz. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, el siniestro fue controlado de manera inmediata por personal especializado.

“Pemex informa que se registró un conato de incendio en la Planta VII de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, Veracruz”, informó la petrolera en las redes sociales.

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Agregó que el incendio no representa un riesgo para la población que vive en la zona.

“Las instalaciones operan bajo condiciones seguras y se realizan trabajos de revisión correspondiente”, agregó Pemex en la red social X.

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JVR

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