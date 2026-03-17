Refinería Olmeca opera de manera normal tras incendio, informa Pemex.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la operación de la Refinería Olmeca continúa de manera normal y sin afectaciones ni daños en su infraestructura luego del incidente ocurrido al exterior de sus instalaciones.

Derivado de las condiciones generadas por el evento, el fuego alcanzó la barda perimetral de la instalación, sin embargo, no afectó la infraestructura, que opera con normalidad.

Respecto a las cinco personas que lamentablemente perdieron la vida, se informa que cuatro de ellas pertenecían a una compañía de servicios externa a Pemex, quienes transitaban a bordo de un vehículo en una vialidad federal aledaña a las instalaciones de la Refinería cuando ocurrió el siniestro.

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Pemex reitera que colabora con las autoridades locales para el esclarecimiento de los hechos y seguirá manteniendo informada a la ciudadanía.

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JVR