El actor Diego Klein, quien forma parte de la telenovela Guardián De Mi Vida, causó preocupación en el mundo del espectáculo y entre sus fans tras ser hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México.

Su repentina crisis de salud ocurrió justo cuando se dirigía al Estadio Azteca para presenciar el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador en el Mundial 2026.

Diego Klein es hospitalizado de emergencia, ¿qué le pasó al actor de Guardián De Mi Vida?

A través de sus redes sociales, Diego Klein compartió imágenes desde la cama del hospital en el que fue ingresado el martes. El intérprete que forma parte de la telenovela Guardián De Mi Vida reveló a sus seguidores que sufrió una grave infección estomacal.

Según relató el actor, todo comenzó después de consumir alimentos en un restaurante de sushi, el cual habría estado aparentemente en mal estado. Horas más tarde, la reacción que tuvo Diego Klein fue tan severa que tuvo que ser internado de urgencia y sometido a tratamiento intravenoso para controlar la infección y evitar la deshidratación.

El histrión de Guardián De Mi Vida confesó con voz desganada a sus seguidores de Instagram: “Nunca hago esto, pero voy a contar mi tragedia... Hoy tenía boletos para ir a ver a México contra Ecuador con toda la ilusión y ahora me encuentro hospitalizado por una infección terrible”.

Aunque su mensaje buscó tranquilizar a sus fans, Diego Kelin dejó ver su frustración por perderse el encuentro mundialista, una oportunidad que pocas personas tienen en el país.

Del mismo modo, Klein lamentó profundamente no poder alentar al equipo Tricolor desde las gradas del Estadio Azteca, un evento que había esperado con entusiasmo durante semanas. Con humor negro, bromeó sobre el “odio” que sentía al ver el partido postrado en una cama de hospital.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el actor continúa internado ni cuándo podría recibir el alta médica.

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