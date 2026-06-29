Juan Osorio apuesta por una telenovela con IA y en vertical

Las telenovelas ya no pueden pensarse sólo para la televisión abierta, hoy deben dialogar con una audiencia que consume historias desde el celular, las redes sociales y distintas plataformas. Bajo esa premisa, Juan Osorio estrena hoy Guardián de mi vida, una producción que, además de llegar a Las Estrellas a las 21:30 horas, fue concebida con distintas versiones para sus mercados de exhibición y una estrategia de contenidos paralelos para atraer a nuevas generaciones sin perder al público tradicional.

En entrevista con La Razón, el productor aseguró que el melodrama atraviesa una nueva etapa y que el reto ya no consiste sólo en contar una buena historia, sino en encontrar la manera de que las audiencias actuales decidan verla.

35 Telenovelas ha producido Juan Osorio

“Las telenovelas nunca dejaron de existir, pero hoy están renaciendo. Tenemos una gran necesidad de soñar, de creer otra vez en el amor, en el respeto y en la caballerosidad. Eso hace la telenovela: darle a la gente un momento de diversión”, afirmó.

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Ese cambio de visión quedó reflejado en la propia producción. Además de la transmisión televisiva, Guardián de mi vida contará con una estrategia digital que incluye cápsulas promocionales elaboradas con Inteligencia Artificial utilizando la imagen de los personajes —autorizadas por el elenco—, bloopers exclusivos para redes sociales de una marca que se suma al proyecto y una mininovela desarrollada en formato vertical, pensada para el consumo desde teléfonos móviles.

“Estamos haciendo unas piezas de IA, muy padres; habrá bloopers para contenido digital y una mininovela en vertical con los personajes. Le pusimos atención a todas las plataformas para que la gente se interese”, explicó.

El Dato: Es la tercera versión mexicana de la historia argentina. TV Azteca la realizó en 2005 (Amor en custodia), mientras que Televisa en 2012 (Amores verdaderos).

La adaptación también alcanzó la estructura narrativa. Mientras la versión que verá el público nacional quedó compactada en 70 capítulos para ajustarse al horario estelar de Las Estrellas, TelevisaUnivision desarrolló una edición distinta para Estados Unidos con cinco episodios adicionales, aprovechando el material generado durante las grabaciones.

“Había que cuidar todo el material que se generó y no desperdiciarlo. El formato de México tenía que estar más comprimido por la duración de las novelas que tenemos”, detalló.

Lejos de limitarse a reproducir una historia conocida, Juan Osorio buscó replantear el melodrama desde sus personajes. El productor explicó que, junto con el equipo de escritores encabezado por Pablo Ferrer y Santiago Pineda, revisó la versión original para descubrir aspectos que nunca habían sido explotados.

“Siempre estás en búsqueda de algo diferente, de un reto. Estudiamos la historia y nos dimos cuenta de que había líneas muy importantes sin ser explotadas, como el personaje de Sofía y su hermana gemela. Por ahí nos empezamos a ir”, recordó el productor.

El resultado marca el regreso de Silvia Navarro a un protagónico en TelevisaUnivision, una decisión que Juan Osorio consideró fundamental para darle una nueva identidad a la historia.

“Le dije: ‘Vamos a hacer un proyecto que ya se hizo, pero la diferencia es que lo vamos a hacer tú y yo’. Le platiqué los guiones y aceptó el reto”, contó.

La actriz encabeza un elenco integrado también por Paulina Goto, Daniel Arenas, Sergio Sendel, Diego Klein, Laura Flores, Alejandro Camacho, Roberto Blandón y otros actores con los que el productor buscó combinar experiencia y nuevas generaciones.

Pero más allá del reparto, Juan Osorio insistió en que el verdadero desafío consistió en mantener vigente un género que muchos daban por agotado.

Con esa convicción, el productor incluso llevó la promoción fuera de los foros y convivió con el público en el Ángel de la Independencia durante las celebraciones por la

Selección Mexicana.