¿Quién es la novia de Diego Klein? Ella es la actriz que conquistó al ‘Capi Bara’

La más reciente emisión de ¿Quién es la Máscara? dejó una de las revelaciones más comentadas de la temporada. El personaje Capi Bara, uno de los favoritos tanto del público como de los investigadores, resultó ser el actor Diego Klein, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

La tierna botarga, inspirada en los capibaras que se han vuelto virales por ser adorables. Pero tras descubrirse su identidad, surgió una duda entre los fans: ¿tiene pareja?

¿Quién es la novia de Diego Klein?

Tras su participación en diversos proyectos televisivos, Diego Klein había sido relacionado sentimentalmente con Angélica Rivera por su trabajo juntos en la serie Con esa misma mirada.

Sin embargo, el propio actor aclaró los rumores y confirmó que su corazón pertenece a otra actriz Yare Santana, a través de publicaciones en conjunto en redes.

Yare Santana junto a Diego Klein ı Foto: IG @diegokleinfranco

¿Quién es Yare Santana?

Yare Santana, actriz y modelo originaria de Matanzas, Cuba, nació el 11 de mayo de 1993.

En el año 2015, decidió mudarse a la Ciudad de México para realizar su preparación actoral en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), un paso que impulsó su carrera en proyectos nacionales e internacionales.

Su trayectoria incluye trabajos en cine y televisión. En 2019 interpretó a Jenny Infante en la película de Netflix Como caído del cielo. Ese mismo año participó en producciones como El Dragón, La reina soy yo y El vuelo de la Victoria, donde tuvo apariciones en papeles secundarios.

Más recientemente, Santana protagonizó el episodio “Fátima” en la tercera temporada de Mujeres Asesinas, actuación que generó gran reconocimiento por su intensidad y rango emocional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT