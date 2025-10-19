¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién es Capi Bara? Conoce su identidad

El personaje de Capi Bara, basando en los tiernos roedores que conquistan al mundo porque son super tiernos y pachoncitos, además duermen de manera muy curiosa, llega a ¿Quién es la máscara? 2025 para demostrar que además de su ternura también tiene gran talento sobre el escenario para bailar y cantar.

¿Cuáles son las pistas de Capi Bara?

Capi Bara es un personaje masculino y según las primeras pistas reveladas por ¿Quién es la máscara? se trata de un líder nato, ya que es un pirata y tiene que dirigir a su tripulación, otras de sus pistas son que tiene muy buen ritmo para bailar y cantar en el escenario y sorprender a los fans del programa de talento con botargas.

Quién es Capi Bara de ¿Quién es la máscara? 2025

El personaje de Capi Bara de ¿Quién es la máscara? 2025 sería Miguel Martínez, de acuerdo con los fans y los spoilers de sitios especializados, sin embargo, todo puede pasar y su identidad puede ser otra por lo que los seguidores del programa tienen que esperar a que se revelen más pistas sobre este tierno personaje.

Ya llegó, ya está aquí #CapiBara y está listo para darnos todas sus pistas en el ESTRENO MUNDIAL de ¿#QuiénEsLaMáscra? 🙌🏻🙌🏻 12 de octubre por #LasEstrellas #Univision y #ViX pic.twitter.com/M36MVNtpWC — ¿Quién es la Máscara? (@eslamascara) October 8, 2025

Miguel Martínez es actor y cantante y se lanzó a la fama desde niño porque participó en Código Fama y ganó, luego protagonizó novelas infantiles en Televisa y actualmente sigue apareciendo en telenovelas de la televisora.

Aunque también ha seguido su carrera como cantante, ya que pues es lo que a él más le gusta y principalmente se enfoca en el género de banda.

Capi Bara pinta para ser uno de los personaje favoritos del público y de los investigadores, ya que este roedor muy simpático, que se puede ver en peluches, mochilas, llaveros y más, pues el capibara es el favorito de los niños.

Incluso la canción del de ¿Quién es la máscara? está inspirada en el tema viral por el que se volvió famoso este animal que vive en hábitats salvajes.

Otros de los personajes favoritos de ¿Quién es la máscara?